El torneo de hóckey pista arrancó con varias goleadas

Con varias goleadas con las diferentes categorías, dio comienzo en el gimnasio principal del Club Ingeniero de barrio General Mosconi el torneo Indoor de Pista 2022 que organiza la Asociación Austral de Hóckey. En ese contexto, se jugaron partidos de las categorías Primera Damas, Sub 19, Sub 16 como así también Sub 14.

En la categoría Mayor, se destacó la amplia victoria de Calafate Azul sobre Tiro Federal por 17-0. Santa Lucía Negro derrotó 11-3 a Comodoro Azul y Comodoro Rojo le ganó 9-0 a Santa Lucía Verde. Además, Chenque RC le ganó 11-6 a Náutico Negro y Comodoro Rojo derrotó 6-3 a Náutico Amarillo.

Por su parte, en la categoría Sub 16, Náutico Negro goleó 17-0 a Calafate Negro, Calafate Azul se impuso 16-1 sobre Tiro Federal, Chenque le ganó 10-0 a Portugués Verde y Portugués Rojo triunfó por 8-0 sobre Santa Lucía Negro.

Además, en Sub 19 hubo triunfos de Calafate Azul (5-0) ante Santa Lucía Verde y Náutico Negro 3-0 frente a Tiro Federal y en Sub 14, Náutico Negro goleó 13-2 a Comodoro Rojo, Portugués Rojo derrotó 9-2 a Santa Lucía Negro, Chenque venciió 8-0 a Náutico Amarillo y Portugués Verde le ganó 4-1 a Santa Lucía Verde.

Panorama de la 1ª fecha

VIERNES

Sub 19

- Santa Lucía Verde 0 / Calafate Azul 5.

- Náutico Negro 3 / Tiro Federal 0

Primera Damas

- Santa Lucía Negro 11 / Comodoro Azul 3

- Comodoro Rojo 9 / Santa Lucía Verde 0.

- Calafate Azul 17 / Tiro Federal 0.

- Chenque 11 / Náutico Negro 6.

- Comodoro Rojo 6 / Náutico Amarillo 3.

SABADO

Sub 14

- Náutico Amarillo 0 / Chenque 6.

- Portugués Rojo 9 / Santa Lucía Negro 2.

- Náutico Negro 13 / Comodoro Rojo 2

- Santa Lucía Verde 1 / Portugués Verde 4

Sub 16

- Portugués Rojo 8 / Santa Lucía Negro 0.

- Náutico Negro 17 / Calafate Negro 0.

- Portugués Verde 0 / Chenque 10.

- Calafate Azul 16 / Tiro Federal 1.