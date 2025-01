El último exnovio de la China Suárez la destrozó

Lauty Gram, el cantante de 23 años que estuvo unos meses en pareja con la ex Casi Ángeles, opinó del romance.

Lauty Gram, el último exnovio de la China Suárez, habló del escándalo con Mauro Icardi. En sus palabras, el cantante expuso que tanto a la actriz como al futbolista tienen “publicidad gratis” en medio de la exposición mediática por su noviazgo.

Sus declaraciones fueron durante una entrevista que dio para un programa de Mar del Plata que se emite por FM Compacto 97.7, donde le preguntaron qué opinaba del escándalo que atraviesa su ex.

“Hoy la China está en el vilo de toda la movida, ¿te comunicaste con ella?”, quiso saber la conductora del ciclo. “Es una novela turca, faltó que digas eso”, ironizó el joven de 23 años por la polémica que hay alrededor de Eugenia Suárez.

“Terminamos en una re buena onda, hace seis meses no hablo con la mina”, expresó Lauty que no solo blanqueó el romance que tuvo con la China, sino que además aseguró que no volvió a tener contacto con ella.

Sobre el escándalo mediático, el cantante manifestó: “En el chisme no estoy metido porque estoy con mi música. La sigo a Yanina Latorre y veo las cosas que sube, aunque me da paj... leer todos los textos. Capaz que me pierdo”.

Luego de eso, Lauty fue letal con su exnovia y habló del beneficio que tiene tanto la actriz como Icardi. “Es algo que a la gente le gusta ver, a ella y a su pareja les sirve. Que le metan porque es algo que les da mucha exposición. Si te ponés a pensar, está todo el país hablando de esto. Imaginate la publicidad gratis que tienen”, lanzó sin filtros.

EL VINCULO



Nacido en 2001, Lauty Gram se volvió una estrella de TikTok con apenas 19 años. Si bien se había anotado para estudiar arquitectura, el entusiasmo le duró apenas dos clases. El largo trayecto hacia la universidad frustró los planes y un celular le cambió la vida. Se animó al mundo de las redes y sus videos empezaron a tener popularidad rápidamente. Al poco tiempo llegó su desembarco en la música, donde demostró su talento con el hit “Vida gangster”, que acumula 130 millones de vistas en Youtube.

Los rumores de noviazgo con la China surgieron a finales del 2023 cuando empezaron a aparecer coincidencias entre los posteos que subían a sus redes sociales. Después de un tiempo, el joven músico habló de la relación que tenía con ella. “Estamos muy bien, la quiero mucho, es una gran persona, me re aconseja porque es una persona increíble. Nos pasamos hablando de música, de una banda de cosas. Es una re buena madre y una persona muy buena la verdad con un corazón muy lindo”, había dicho ante Primicias Ya en la alfombra roja de los últimos Premios Gardel

Incluso, Lauty había hablado de los nenes de la actriz. “A los hijos ya los conocí, son un amor de personas. Están muy bien criados por una muy buena madre y la verdad que se nota mucho. Ya se dará. Ojalá que se dé”, habían sido sus palabras.