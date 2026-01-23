El "Verde" sufrió su cuarta caída consecutiva en la Liga Próximo

Gimnasia de Comodoro perdió de visitante ante Boca 78-70 y llegó a la 12ª derrota en lo que va de la temporada.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia perdió la noche de este jueves, de visitante, frente a Boca Juniors por 78-70, en el marco de una nueva fecha de la Liga Próximo.

El partido, que se jugó en La Bombonerita, tuvo los siguientes parciales por cuarto de juego: 21-11, 39-28 y 58-49.

Con un dominio pleno en la primera mitad, el dueño de casa tuvo un ritmo intenso en ataque aprovechando los huecos que dejaba el rival en defensa.

El retorno del entretiempo tuvo al conjunto patagónico con un ataque más fino (llegando a ponerse 1 abajo en el marcador), pero el movimiento del banco trajo soluciones para volver a tomar ventaja, informó Prensa Boca.

En el ‘Xeneize’ se destacó Tiago Drocezesky, goleador del partido con 26 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias. Mientras que en el “Verde”, su máximo anotador fue Natalio Santacroce con 17 tantos, 6 rebotes y 2 asistencias.

Además, el pívot Jesús Centeno volvió a tener un gran trabajo en defensa y también en ataque. El venezolano anotó 16 unidades, bajó 12 rebotes y metió nada menos que 9 tapas. Ciro Melo también marcó 16 puntos y tomó 4 rebotes.

De esa manera, el elenco que conduce Gustavo Sapochnik, que sufrió la cuarta derrota seguida (Obras, Ferro, Peñarol y Boca), se vuelve a la ciudad sin victorias y ahora se ubica 11º en la tabla con 9 triunfos y 12 caídas.

Su próxima presentación será el martes 27, día en que recibirá a partir de las 17 a Independiente de Oliva, que marcha en el quinto puesto.

Por otra parte, el partido de este jueves fue el útimo del escolta caletense José Ignacio Copesky -metió 13 puntos-, ya que dejará la institución para sumarse a Pico FC de La Pampa y jugar la Liga Argentina.

Síntesis

Boca 78 / Gimnasia 70

Boca (21+18+19+20): Ezequiel Juárez 9, Tiago Drocezesky 26, Martín Torriani 2, Octavio Donzino 10 y Mateo Fessia 4 (fi); Thiago Agüero 3, Agustín Della Negra 7, Lucio Urquiza 8, Brandon Rojas 3, Santino Galuzzo 4 y Gabriel Miquilareno 0. DT: Gianluca Brignardello.

Gimnasia (11+17+21+21): Natalio Santacroce 17, José Ignacio Copesky 13, Valentino Ayala 4, Ciro Melo (x) 16 y Jesús Centeno 16 (fi); Matías González 0, Julián Salas 0 y Simón Dias 4. DT: Gustavo Sapochnik.

Parciales: 21-11, 39-28 y 58-49.

Estadio: Luis Conde.