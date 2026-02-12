La gira tiene como objetivo seguir creciendo en la disciplina para luego aplicarlo en las futuras competencias al máximo nivel.

El waterpolo de Comodoro entrena con la Selección Argentina en el CeNARD

El waterpolo U18 de Comodoro entrena en el Club Atlético Provincial en Rosario y ahora junto a su técnico Xavier Miarons harán lo propio en el CeNARD (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) con la Selección Argentina.

El seleccionado comodorense U18 busca seguir aprendiendo en el marco de los compromisos que habrá en la Liga Provincial, entre otros eventos. “Desde el lunes venimos entrenando con el Club Atlético Provincial, con el subcampeón U18 del año pasado, a doble turno de 11:30 a 13:30 y de 19:30 a 21:30 horas, bajo la dirección de Juan Pablo Giri, director técnico nacional de las formativas argentinas y de la selección masculina absoluta”, expresó Xavier Miarons.

ENTRENANDO CON LOS MEJORES

Para el grupo chubutense de waterpolo esta es una excelente oportunidad para seguir creciendo en el deporte. “Mucho trabajo técnico, muchos partidos de entrenamiento, por lo que los chicos están muy cansados pero muy contentos por todo el aprendizaje adquirido, por poder competir y compartir con jugadores internacionales U18”, dice Miarons.

Ahora el combinado comodorense está en la segunda fase de este viaje, compartiendo un campus en el CeNARD, en Buenos Aires.

“Junto a las selecciones argentinas masculinas U16 y U18. También entrenaremos con la selección femenina absoluta. Yo, como entrenador, podré compartir con el staff técnico de las selecciones argentinas, así que estamos con muchas ganas de seguir aprendiendo”, dimensionó Xavier Miarons.