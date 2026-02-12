Comodoro y Chubut Deportes trabajan con las instituciones deportivas de la ciudad

Dirigentes de distintas entidades deportivas de Comodoro Rivadavia, junto con los deportistas de alto rendimiento se reunieron con el presidente del Ente Comodoro Deportes, Hernán Martínez, y con el titular de Chubut Deportes, Milton Reyes, para seguir trabajando conjuntamente esta temporada.

Se trató de encuentros con diferentes entidades deportivas. En primer lugar, con representantes de la Unión de Rugby Austral (URA); luego, con la Federación Chubutense de Vóleibol (FeChuVol), y, las instituciones de Fútbol de Salón.

Finalmente, ambos se reunieron con los deportistas de elite de Comodoro; entre ellos estuvieron; el kickboxer Anthony Guzmán, el atleta master Mario Alejandro Rodríguez, el atleta de fuerza, Cristian Sánchez, la ciclista de montaña Marcia Larrauri, la futbolista Jordana Cartagena, el atleta Thiago Velázquez, la triatleta Moira Miranda, Tomás Barrios y María Laura Guerreiro, nadadores de aguas gélidas, el ciclista de montaña Thomás Bustamante, Yocelyn Balboa, kickboxer comodorense, y Martín Bravo, ciclista de montaña.

Sobre los encuentros Milton Reyes opinó que “es algo que pasó a ser habitual, con una excelente relación que tenemos con Comodoro Deportes y la vinculación con las instituciones de Comodoro, en estos dos años hemos venido acompañando con distintas ayudas”.

Reyes explicó que próximamente habrá novedades sobre el respaldo que brindará el Gobierno del Chubut. La idea consiste en “reafirmar el compromiso en el caso de los deportistas de elite que ya tienen un calendario anual. El objetivo es llevarnos toda la información para que en breve les comuniquemos de qué manera los vamos a acompañar. Que sientan que hay un Estado cerca, que hay un compromiso del gobernador Ignacio Torres, que nos pidió que estemos cerca del deporte”.

Acerca del trabajo en conjunto entre Comodoro Deportes y Chubut Deportes, expresó que el mismo “es como un equipo de trabajo y eso ayuda, pensando fundamentalmente y discutiendo de políticas deportivas, y estamos muy conformes”.