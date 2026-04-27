La Justicia resolvió elevar a juicio oral y público una causa penal contra un hombre identificado por sus iniciales D.M.B., acusado por dos hechos de abuso sexual simple en Alto Río Senguer. La investigación también encuadra los hechos en un contexto de violencia de género y vulneración de derechos de la niñez.

Elevan a juicio una causa por abuso sexual y mantienen medidas de protección

La decisión fue adoptada por el juez penal Ariel Quiroga, a pedido de representantes del Ministerio Público Fiscal, durante una audiencia realizada en la Oficina Judicial de Sarmiento.

Según la acusación pública, los hechos habrían ocurrido entre 2023 y 2024, tanto en el domicilio de la víctima como en la vía pública. Por resguardo y para evitar revictimización, la identidad completa del imputado no fue difundida.

Durante la audiencia, la procuradora Luciana Coppini y la funcionaria Tamara Bernardi detallaron los hechos investigados, la calificación legal y las pruebas documentales y testimoniales que presentarán en el debate oral.

Además de la apertura a juicio, las partes acordaron mantener las medidas de protección vigentes en favor de la víctima.

La defensa del acusado estuvo a cargo del abogado Herminio Gonzáles Meneses, mientras que también participaron representantes de la asesoría de familia.

Desde organismos especializados recuerdan que ante sospechas de abuso infantil es fundamental actuar de inmediato, proteger a la víctima y realizar la denuncia correspondiente para activar los protocolos de asistencia e investigación.