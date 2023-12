Elijo Creer

En el Mundial de Catar, la selección argentina escribirá una historia que quedó grabada por siempre en los anales del fútbol. Cada partido es una explosión de emoción, con el capitán argentino como protagonista central y una generación de jugadores dispuestos a dar la vida por él y por su selección. Con toda una nación detrás, confiando ciegamente en el equipo, el film es el testimonio de una odisea futbolística que está devolviendo a Argentina al camino que su historia y su patrimonio merecen. Con entrevistas de primera mano a los protagonistas y un viaje a través de la pasión de los aficionados, la película narra una gesta que permanecerá para siempre en la memoria de la gente.

“Es un momento emotivo que nos retrotrae al instante más feliz de todos los argentinos y argentinas”, dice Claudio Tapia, presidente de la AFA. “Nos emociona revivirlo y compartirlo con la audiencia. Un reflejo del fervor de los 45 millones de argentinos que salieron a las calles el 18 de diciembre. Va a mostrar muchísimas cosas, pasajes de todo lo que se vivió en todo ese Mundial tan maravilloso que nos hizo tan felices a todos. Así que no queda más que invitarlos a ver la película de la AFA”. En el filme se puede ver la intimidad del plantel en este logro como nunca se vio, donde se entrevista al cuerpo técnico y a las figuras de la selección que hicieron posible el título. La película cuenta con testimonios de figuras emblemáticas como Lionel Messi, Dibu Martínez, Di María, Otamendi, De Paul, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Montiel, Scaloni y Claudio Tapia, entre otros, y se proyecta en más de 300 salas de cine en todo el país.

“Ya cuando le llega a Leo es cuando empiezo a correr un poco porque es un 99.9 que no la pierde”, dice Di Maria. “Veo que le llega a Julián y al toque se la da a Alexis, y yo ya había comenzado a correr desde antes. Más que nada porque tengo 35 y un poquito de experiencia, sabía que había que salir antes. Ahí empecé a acelerar, a acelerar con la cabeza de que iba a llegar a la pelota y cuando mete el pase perfecto ahí, ya había visto antes del partido algunas imágenes del arquero que siempre salía muy abajo a intentar tapar lo más rápido posible. Como venía intenté pegarle de sobrepique para poder meterla en el segundo palo”.

Rodrigo De Paul, uno de los mejores socios de Lionel Messi, también muestra orgullo por lo conseguido y en especial por la conexión que lograron con el público argentino. “No lo puedo creer”, dice. “Le quiero sacar fotos todo el tiempo, le quiero dar besos. Me siento muy privilegiado de ganar la Copa del Mundo. Sé que no es para nada fácil y que son logros que no voy a vivir nunca más. Haberla traído y de ver la alegría de la gente cuando la ganamos para mí fue el premio mayor. Hacer feliz a alguien es algo muy fuerte. Uno busca la felicidad todo el tiempo y hay muchas veces que nunca la encuentra. Y uno tener el poder de hacer feliz a tanta gente es un privilegio que no hay manera de explicarlo. Hicimos felices, los hicimos olvidar de sus problemas y los quilombos que existen en el mundo, Fueron muy felices no sé si por una hora, por dos días o si todavía lo son, pero les sacamos una sonrisa a mucha gente que lo necesitaba. Y eso es espectacular”.

Título original: Elijo Creer

Género: Documental deportivo

Origen: Argentina

Año: 2023

Formato: 2D

Duración: 1 hora 42 Min.

Calificación: Apta para todo público

Ficha Técnica:

Dirección: Augusto De Antoni

Guión: Martín Méndez

Producción: Víctor Santa María, Gonzalo Arias, Sebastian Rollandi, Mariano Suez

Narración: Ricardo Darín Música: Juan D’Eramo Montaje: Mana García