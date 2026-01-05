Empezaron las actividades de verano para más de 70 adolescentes y jóvenes

La propuesta se desarrollará durante el receso estival en el Gimnasio Gatti, con actividades deportivas y recreativas gratuitas destinadas a adolescentes y jóvenes.

El Municipio, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia y la Dirección de Programas, en articulación con el Ente Autárquico Comodoro Deportes, puso en marcha la Propuesta de Verano 2026, una iniciativa que busca fortalecer la inclusión, y el desarrollo integral durante el receso estival.

La propuesta comenzó este lunes 5 de enero, se extenderá hasta el viernes 6 de febrero y tiene como sede el Gimnasio Gatti, ubicado en el barrio José Fuchs. Las actividades se realizan los días lunes, miércoles y viernes, de 13 a 18 horas.

La iniciativa está dirigida a adolescentes de 13 a 17 años y jóvenes de 18 a 25, que se encuentran bajo los programas que nuclea la Dirección de Programas, así como también a quienes manifiesten interés en sumarse, en el marco de una política pública con fuerte enfoque inclusivo y comunitario.

La directora del área de Juventud, Edith Enrique, destacó que “esta propuesta se enmarca en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, garantizando el derecho al deporte, al juego recreativo y al esparcimiento, y se alinea con las directrices de la OMS, que reconoce al deporte como una herramienta clave para el desarrollo físico, mental y psicosocial”.

“Durante estas semanas, los más de 70 adolescentes y jóvenes, realizarán actividades recreativas y deportivas, acompañadas por profesores de educación física, operadores y profesionales, que trabajan de manera integral fortaleciendo vínculos, promoviendo hábitos saludables y favoreciendo la construcción de proyectos personales y colectivos”, remarcó la directora.

Para finalizar, Enrique indicó que “el objetivo principal es ofrecer una alternativa concreta para ocupar el tiempo libre durante las vacaciones, una etapa que muchas veces se presenta como un factor de riesgo por el aumento del ocio”; y añadió que “a través del deporte y la recreación, se busca sostener rutinas, fortalecer el sentido de pertenencia, fomentar valores y promover una convivencia saludable”.