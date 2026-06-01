En Caleta Olivia también pedirán justicia por Agostina Vega

Al igual que en todo el país, movimientos feministas y otras organizaciones sociales de Caleta Olivia realizarán este miércoles la 11ª marcha nacional por Ni Una Menos.

La convocatoria de este colectivo social que trasciende las fronteras argentinas constituye un pedido de justicia contra la violencia de género y los femicidios.

En esta movilización se hará especial hincapié en el caso de la adolescente cordobesa que conmocionó al país, Agostina Vega, sin olvidar los tristes episodios acontecidos en Santa Cruz y en Caleta Olivia en particular en el curso de los últimos años.

Por tal motivo, en la tarde noche de este lunes hubo una reunión en la cantina de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA) para definir la hora, desplazamiento y lista de personas que tendrán micrófono el miércoles en la plazoleta del Gorosito.

En ese marco, se prevén fuertes críticas al gobierno nacional de La Libertad Avanza por la eliminación del Ministerio de la Mujer y del programa Acompañar que otorgaba una ayuda económica a las víctimas de violencia de género en situación de vulnerabilidad social.

Entre otras, del encuentro de este lunes participaron referentes de la Federación de Estudiantes Universitarios, Movimiento Feminista de la UCR, ADOSAC (gremio de docentes), ATE, CTA, partido Unidad Popular, Polo Obrero, movimiento de Transformación Nacional, agrupación Las 20 Verdades del Partido Justicialista y Mesa de Mujeres y Disidencia, entre otras.

Previamente, una de las convocantes a la reunión, Olga Reinoso, manifestó la preocupación que existe en todo el país por el aumento de los hechos de violencia y cuestionó la falta de respuestas institucionales con perspectiva de género.

En ese sentido, planteó interrogantes sobre el funcionamiento del sistema judicial, la capacitación de jueces y funcionarios, y la participación de mujeres en los espacios donde se toman decisiones vinculadas con las investigaciones y políticas públicas.

Reparó además que en Santa Cruz continúan registrándose altos índices de femicidios en relación con su cantidad de habitantes, por lo cual sostuvo que “no podemos seguir naturalizando vivir en una sociedad tan violenta”.