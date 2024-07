En Cañadón Seco se declamó por la independencia económica

En el discurso que pronunciara este martes en el acto alusivo al 208º aniversario de la Independencia Nacional, el presidente de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco, Jorge Soloaga, formuló un mensaje de reflexión por los difíciles momentos que afronta el país.

En ese sentido consideró que el denominado Pacto de Mayo firmado anoche en Tucumán por el presidente Milei con gobernadores, solo beneficia a los grandes grupos monopólicos nacionales e internacionales y atenta contra la soberanía nacional, constituyendo una afrenta hacia quienes hace más de dos siglos lucharon por tener una patria soberana e independiente de toda potencia extranjera.

El acto se inició poco antes del soleado pero frío mediodía de invierno en la Plaza de los Compares de la Independencia, con el izamiento de pabellones y posteriormente se llevó a cabo ceremonia institucional en el Auditorio del Centro Cultural.

DESLEALTAD

En los tramos iniciales de su alocución, consideró que era lamentable que pocas horas antes de celebrarse una fecha tan cara para la argentinidad se haya puesto en marcha nuevo proceso de defección protagonizado por quienes tienen responsabilidades institucionales y políticas.

Se refería concretamente al Pacto de Mayo firmado en San Miguel de Tucumán por un grupo de políticos de turno que se separaron de manera desleal del histórico espíritu independentista.

Tras ello, resumió facetas de la histórica epopeya que dejó una impronta de nacionalidad, lamentando que con el devenir de los tiempos se fueron desvirtuando los procesos de igualdad, de federalismo y de distribución equitativa de la riqueza por el accionar de quienes los aprovecharon para sus grandes negocios.

Consecuentemente, ello lo llevó a cuestionar con severidad el Pacto de Mayo firmado hace pocas horas, al cual calificó de extorsivo porque “pone nuevamente de rodillas a la Argentina”.

“En este Día de la Independencia este pacto tiene visos de chantaje y extorsión” vociferó el jefe comunal, resaltando que los que lo firmaron ni siquiera se dan cuenta que “por quedarse con las achuras se olvidaron que a la vaca se la terminal llevando los poderosos”.

“Pero que no se olviden que van a ser condenados por la sociedad y por la historia y – advirtió- muchos seguiremos señalando que no va a haber independencia si quienes tienen responsabilidades institucionales y políticas no caminan con las piernas del pueblo”.

Correlativamente puso de relieve que “no habrá independencia mientras los recursos estratégicos de nuestro país solo se utilicen para garantizar el patrimonio de los poderosos que siguen concentrando riquezas” y ni siquiera reparan que “en la mesa de miles de argentinos no hay pan para comer”, pero además no respetan “los pronunciamientos sagrados de San Martin, Belgrano y Güemes, quienes pudieron su vida al servicio de una verdadera revolución social para los argentinos”.