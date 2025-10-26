En Comodoro se registraba un 50 % de participación

El porcentaje de votantes en la ciudad supera levemente el promedio provincial, que se mantiene en torno al 47 %.

La ciudad de Comodoro Rivadavia alcanzó un nivel de participación del 50 % en todas las mesas habilitadas, según informaron las autoridades electorales locales durante el mediodía de este domingo. En el resto de la provincia de Chubut, el promedio de votación se mantenía cercano al 47 %.

Desde los organismos responsables del comicio señalaron que estos porcentajes reflejan un comportamiento similar al registrado a nivel nacional por la Coordinación Nacional Electoral (CNE), lo que evidencia una jornada con participación equilibrada y sin mayores inconvenientes en toda la región.

A lo largo del día, las autoridades continuarán monitoreando el desarrollo de la votación y difundiendo los resultados parciales a medida que se reciban desde las distintas localidades chubutenses.

En tanto, los ciudadanos continúan concurriendo a las urnas para ejercer su derecho al voto, cumpliendo con las medidas y protocolos dispuestos por la autoridad electoral. El seguimiento del proceso se realiza de manera constante con el objetivo de garantizar transparencia y mantener informada a la población sobre el avance de la jornada democrática.