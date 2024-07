En Laprida se desarrolló un torneo Relámpago de hóckey

El último fin de semana se desarrolló en el Gimnasio municipal Ignacio Köening del barrio Laprida un torneo Relámpago de hóckey, con equipos de Comodoro Rivadavia, con varios encuentros en categorías: Mixtos y Mamis.

El certamen fue acompañado por la coordinación del Gimnasio Laprida y Ente Autárquico Comodoro Deportes.

Fueron un total de 7 equipos en la división Mixtos y 3 elencos en categorías Mamis y jugaron en modalidad “todos contra todos”. Fueron dos jornadas en las que se disputaron varios encuentros, con el objetivo de sumar partidos y seguir alentando a la práctica de este deporte.

Micaela Nieva, a cargo de la organización del torneo explicó que la idea surgió porque “hace unos años el hóckey en Laprida había desaparecido mucho. Empezamos la escuela con tres alumnos y hoy tenemos 40 alumnos, con categorías completas. Somos uno de los equipos donde está creciendo muchísimo el hóckey municipal”.

La escuela municipal de hóckey de Laprida concentra a las categorías; Sub 6, Sub 8, Sub 10 y Sub 12. “Hay nenas y varones y hay nenes de 12 o 15 años que vienen a practicar y conocer este deporte que es tan lindo”.

Posiciones finales

Mamis

1) Fugitivas

2) Scalonistas

3) Sub Urbanas

Mixtos

1) Nosotros Si Ganamos

2) Team Peluca

3) La Toponeta