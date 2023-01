En medio de la indignación, volvieron los camiones a una calle del Juan XXIII

Nuevamente vecinos de la calle Tres Sargentos al 3300 del barrio Juan XXIII denunciaron la presencia de camiones de gran porte que generan inconvenientes en la calle e incluso en viviendas del lugar que presentan grietas por el constante paso de los vehículos de gran porte.

Habitantes de la zona que por ahora prefieren el anonimato vuelven a reclamar por una situación que ya es frecuente. “Cuando salió la nota en El Patagónico a los camiones los sacaron enseguida, pero duró poco porque ahora volvieron a usar las calles como un parque industrial”, resaltaron.

Los vecinos del sector señalan que además de la contaminación visual que genera la importante cantidad de camiones en la calle, “esto genera muchos inconvenientes. Primero porque generan grietas en las casas y levantan los pisos por el peso que circula por nuestros frentes, además de la mugre que se acumula, las manchas de aceite que hay por todos lados y la impunidad con la que estacionan donde se les canta”.

https://twitter.com/elpatagonico/status/1599827885753188352 #Comodoro #Reclamo Barrio Juan XXIII: lavadero utiliza una calle como parque industrial https://t.co/W1CyqIX5RH — El Patagónico (@elpatagonico) December 5, 2022

La cuadra en cuestión linda con la Escuela 723, cuyo frente está sobre la avenida Lisandro de la Torre. Ante esta situación, los afectados se comunicaron con la Guardia de Tránsito, desde donde exigen la presentación de notas firmadas con nombre y apellido para actuar en consecuencia y aplicar las sanciones correspondientes.

“No queremos hacerlo porque nos llegó información de que hay una acuerdo entre el lavadero y un importante funcionario; entonces vamos a quedar expuestos nosotros y ellos van a seguir haciendo lo que se les da la gana. Pero si nos obligan, daremos los nombres”, señalaron.

Con esta información, El Patagónico se comunicó con el director de Tránsito, Luis Mendoza, quién ofuscado respondió: “¿de qué tienen miedo los vecinos? La presentación es para que todos los turnos estén al tanto de esta situación. Me parece raro todo lo que dicen. Nosotros fuimos hace un tiempo y desde la empresa nos dijeron que estaban tramitando permisos. Los vecinos pueden tramitar ante la Unión Vecinal la presentación de un reclamo; no tienen que dar los nombres, aunque no sé a qué le tienen miedo. De todas maneras haremos las averiguaciones pertinentes”, sentenció.