"En nombre de Cristina, pido que no abandonen la lucha"

No es un día más para la comunidad educativa de Comodoro Rivadavia. Este jueves se cumple un año del fallecimiento de María Cristina Aguilar y Jorgelina Ruiz tras volcar con su camioneta cuando regresaban de Rawson tras haber participado de una protesta por el pago de sus salarios.

La pérdida de las docentes significó un golpe muy duro para los trabajadores de la Educación y para los miembros de la Escuela 738, donde trabajaban Cristina y Jorgelina.

Jorge Mansilla, marido de Cristina, hoy se abraza a sus hijas para recordar la memoria de una docente que les cambiaba las mañanas a los adolescentes del establecimiento ubicado en el San Cayetano.

“El tiempo pasa demasiado rápido. Es increíble que haya pasado un año. Desde ese día seguimos tan unidos como éramos con mis hijas. Este mes comenzó a ser duro y hoy nos toca un día difícil para ir al cementerio para ir a verla”, aseveró Jorge en diálogo con La Posta Radio.

El hombre recordó los últimos minutos junto a su esposa y llegó a la conclusión que todo “estaba escrito”. Había actitudes muy raras. Ella me decía que no tenía ganas de ir. Yo le dije que no vaya pero ella decía que no podía traicionar a sus compañeros. Fue por el reclamo, la lucha y por todos. Cuando me fui a dormir, me ataja en la puerta del dormitorio y se despidió. No la vi más”, destacó.

“Con el tiempo nos vamos enterando cosas como que le dijo a su mejor amiga que era el último acto que la acompaña porque estaba cansada. Es una realidad y lo único que pido es que no las olviden a ninguna de las dos. Que los docentes y los estatales no abandonen la lucha porque el Gobierno va hacer lo que quiera”, subrayó.

Jorge sigue firme en la lucha docente y siempre acompaña los reclamos de los trabajadores estatales. “Yo dije que iba a ocupar su lugar. Y voy a hacerlo desde el lugar que pueda. Ha pasado un año y no están mejor. La vida de ellas no sirvió y yo creo que deben servir. Los estatales sufren el acoso y el autoritarismo del gobierno. Yo desde donde pueda apoyar la lucha de los estatales voy a hacerlo”, afirmó

LEGADO ETERNO

Hoy la comunidad educativa de la Escuela 738 no puede reunirse para homenajear a Cristina y Jorgelina pero Jorge aseveró que su dedicación, amabilidad y trabajo no será olvidado. “Yo creo que será eterno su legado. En estos tiempos tan modernos que un alumno tenga ese respeto por el profesor, contarle sus problemas o llamarla por el Día del Maestro, no es común. Tener amigos de 18 o 19 años que te llaman por tu cumpleaños o por un problema familiar, es por algo”, describió.

“Quizás será porque Cristina estudió de grande y con nietos. Es así su profesión y los trataba de otra forma. Y es hermoso que los chicos tengan ese recuerdo tan latente de ellas dos”, agregó.