En primera persona: sorteamos dos docenas de facturas

¡Entraron como Argentina a la deuda externa! No hay sorteo (aunque quizás haya algo cuando salga; estimo que antes de 2021 estaré libre). Ya que están acá, lean algo que no tenía que escribir (vale por un emoticón con las manos juntas). Crónica cumpliendo una semana encerrado.

Por J.A.O. (periodista de El Patagónico)

Buenas ¿Cómo están? ¿Se acostumbraron a que un diario los salude? ¿No? Bueno, yo ya me acostumbré a escribir todos los días. Por ahí soy bastante verborrágico, estúpido, egocéntrico, pedante, aburrido, malhumorado y mañoso, pero jamás un buen periodista.

Hoy cumplo una semana encerrado (y leo que muchos se quejan que pasan un domingo encerrados. ¿Quieren que hagamos un Cambiasso? ¡No me cuesta nada!). Anoche me costó dormirme. Miré “El caso de Richard Jewell”, una película muy recomendable (no, no voy a poner de que se trata. Si estás leyendo esto significa que tenés internet, por lo tanto googleala. Dale no seas vag@), y dos capítulos de “The Morning Show”, una serie de Apple TV. No tengo Apple Tv y no está disponible en Neflí. Sí, la bajé de un torrent. No, no me vengan con que ustedes no piratean cosas cuando muchos de ustedes seguro compraban el decodificador trucho para ver fútbol en los noventa (y el deco para mirar cochinadas también lo compraban, picarones).

Di varias vueltas en la cama. Hasta que me dormí. Pensaba que me iba a despertar con cara de culo. Llevo una semana encerrado pero gracias al azúcar que me brinda mi amiga tóxica llamada Coca Cola, todo es más llevadero. Pero hubo otra cosa que me levantó el ánimo. Fue escuchar una canción de los “Hanson”. Te digo que si sabés quienes son los Hanson ya entraste en el camino de la vejez. Lo siento, es así. Corta la bocha. Somo jovie.

No desayuné. Pasé directo al almuerzo. Comí unos tacos. Lavé los platos. Tomé un cafecito. Prendí la nobú y me puse a ver videos. Nada nuevo. Hasta que un video me llevó a otro y terminé escuchando de nuevo a los Hanson. Vi un video del 2000 que saltaban en cuatri mientras ellos cantaban (esos videos post menemismo eran todos siniestros). Luego pasé a Dido, NSYNC y Los Tigres del Norte. Sí, una combinación rara. Por lo menos no estoy viendo viejos videos de River (eso lo hice anoche después de comer).

El día está lindo. O por lo menos eso es lo que se ve desde el otro lado de la ventana. El domingo se parece a Navidad. Circulan pocos autos y todos en silencio descansando de la borrachera que se agarraron la noche anterior. A lo lejos se ven unos perros corriendo a unas palomas. Nada muy descabezado.

Las horas van desapareciendo lentamente. Mañana será otro día. Ya ni miro el teléfono. Ya me resigné. Si quieren llamar, que llamen. Mucho más no puedo hacer. Estimo que antes de 2021 podré salir a la calle (¿no?). Estimo que ustedes deben estar tirados en el sillón, cama, o pusieron dos sillas juntas para estirar las piernas. Todos lo hacemos. Alguno habrá agarrado coraje y habrá salido a comprar algo al supermercado.

En este domingo muy de Navidad, no hay mucho para hacer y ni para decir. Solo cuidarse y esperar que esto pase lo más rápido posible.

La buena noticia es que cada vez falta menos para que vuelva la Copa Libertadores (Sí, la escribo con mayúscula, caretas) y ya no vamos a tener que hablar de las vacaciones de Di María o de Icardi (nunca nadie jamás habló de las vacaciones de “el Fideo” o del mejor amigo de Maxi López, pero no quería poner algo referido a Messi. No es justo pegarle en esta columna).

Otra mala noticia es que no hay sorteo de las dos docenas de facturas. Bueno, quizás hagamos un intento. Veremos si hay alguna panadería que se apiade de esta columna (y del diario también) y nos haga el favor de colaborar con la causa. No es un palo, para nada. Pero se verían muy bien donando dos docenas de facturas para sortearlas desde este espacio. Piénsenlon, analicelon, grábenlon, archívenlon, confidéncienlon, manéjenlon.

Nada más por hoy. Disfruten del día dentro de lo que puedan.

Nos vemos.