Entre distracciones y acostumbramiento funciona la nueva parada de 25 de Mayo

Ante el cierre temporario de la calle San Martín para el transporte público de pasajeros, ahora en 25 de Mayo, entre Rivadavia y Ameghino, funciona la principal parada para quienes desean desplazarse desde el centro de Comodoro Rivadavia a la zona sur. Los usuarios de aquellas líneas que no circulaban tradicionalmente por 25 de Mayo tratan de acostumbrarse a los nuevos sitios para tomar el colectivo.

La obra que se ejecuta en 9 de Julio y San Martín obligó a que se modificaran las paradas de colectivo en el centro de Comodoro Rivadavia. Las tradicionales paradas en el Correo Argentino o la que funcionaba en Rivadavia entre 9 de Julio y Pellegrini ya no funcionan más para los usuarios que necesitan dirigirse a la zona sur. Ahora deben utilizar la parada de la calle 25 de Mayo entre Rivadavia y Ameghino que habitualmente funcionaba solo para algunas líneas.

El debut de la nueva parada generó confusión entre los pasajeros. No es fácil acostumbrarse al nuevo lugar para esperar el colectivo. “¿Acá para la (línea) 3?”, preguntaba este viernes una señora con una bolsa de madera entre sus manos. “Sí, ahí para”, le contestó un agente de tránsito mientras hacía un gesto a otros transeúntes de que lo esperaran para contestar sus preguntas.

El sector se encuentra con conos y carteles para que la gente pueda distinguir el lugar para abordar el transporte público. Sin embargo, muchos continúan dirigiéndose a las viejas paradas.

“Estuve como una hora esperando el colectivo en el Correo hasta que una chica me dijo que no paraban más ahí. No sabía nada”, le comentó Esteban a El Patagónico cuando llegaba la zona para tomarse la línea 4a.

Los casos se multiplicaron en los últimos días. La falta de costumbre juega una mala pasada. “Uno venía a esta parada cuando no tenías ganas de caminar sino siempre te vas al Correo o a Los Tres Chinos (tenedor libre que funciona hace varios años sobre la avenida Rivadavia). Esta es una parada de descarte”, subrayó Edgardo.

Lo cierto es que esta nueva parada permite que el Centro descomprima un poco su tránsito. A la altura de San Martín y Moreno, los automovilistas circulan sin tantas bocinas y el paso de los peatones es más relajado. “Es raro que no paren los colectivos acá (por el Correo), pero a la vez está bueno porque una parte del Centro no es un caos. Esperemos que se pueda avanzar en algo más para descomprimir”, aseveró Gastón mientras estacionaba su vehículo sobre Pellegrini.

La nueva parada de 25 de Mayo continuará siendo de uso general para todas las líneas hasta que los trabajos en 9 de Julio y San Martín finalicen. Mientras tanto, habrá que acostumbrarse a caminar un poco más para tomarse el colectivo hacia la zona sur.