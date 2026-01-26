ATE rechazó la suba que sí avaló UPCN y denunció que consolida, una vez más, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los estatales frente a al avance de la inflación.

Es oficial el 2% para estatales y un bono de $50 mil por única vez

El gobierno de Javier Milei oficializó este lunes el nuevo acuerdo salarial para los trabajadores estatales comprendidos en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP), que establece un incremento del 2% en los salarios y el pago de una suma fija de 50 mil pesos por única vez correspondiente al mes de diciembre.

Así quedó plasmado en el Decreto 37/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei; el Jefe de Gabinete, Manuel Adorni y de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

Los montos surgieron del Acta de Acuerdo firmada en el ámbito de la Comisión Negociadora Sectorial, que sesionó entre el 28 de noviembre y el 26 de diciembre pasados, con la participación de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE); la Jefatura de Gabinete de Ministros y los ministerios de Desregulación y Transformación del Estado y de Economía.

Según consta en el acta de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la propuesta fue aceptada por UPCN, mientras que ATE rechazó el acuerdo durante la última audiencia paritaria.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, cuestionó los términos del entendimiento y sostuvo que el incremento salarial quedó por debajo de la inflación consagrando así, una vez más, la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de los estatales. En ese marco, el gremio dejó asentado formalmente su rechazo, aunque el acuerdo fue considerado válido y homologado por el Ejecutivo.

La normativa también dispuso la prórroga de la vigencia de artículos clave del convenio sectorial SINEP y la entrada en vigencia del artículo 24 bis, incorporado en 2022 y homologado en 2023, que regula condiciones especiales de carrera y promoción dentro del sistema.

Además, se postergó la derogación de los artículos 19, 20, 38 y 84 y del inciso 3.2 del artículo 78, cuya modificación quedó supeditada a una reforma integral del régimen de empleo público.