Una fuerte controversia política y judicial sacude a Río Negro luego de que distintos medios nacionales informaran que la Justicia Federal realizó un allanamiento en la Casa de Gobierno provincial y secuestró una computadora vinculada al gobernador Alberto Weretilneck, en el marco de una investigación relacionada con la denominada "causa AFA".

Escándalo en Río Negro: denuncian un allanamiento a Weretilneck y el Gobierno lo niega

Según publicó el portal La Política Online, el procedimiento habría sido realizado por efectivos de la Policía Federal y estaría vinculado a la investigación sobre presuntos desvíos de fondos y lavado de dinero en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), expediente en el que aparece mencionado Juan Pablo Beacon, ex colaborador de Pablo Toviggino y señalado como arrepentido en Estados Unidos.

De acuerdo con esas versiones, el operativo se habría desarrollado en la Casa de Gobierno de Viedma y habría incluido el secuestro de una computadora perteneciente al mandatario provincial. Además, se menciona una supuesta vinculación política y administrativa entre Weretilneck y Beacon.

Sin embargo, pocas horas después, el Gobierno de Río Negro emitió un comunicado rechazando categóricamente la información y calificándola como una "noticia falsa". Desde la administración provincial aseguraron que "no existió ningún allanamiento" ni tampoco "ningún requerimiento judicial" relacionado con el gobernador o la Casa de Gobierno.

"Es falso. No hubo allanamiento, no hubo secuestro y no hubo ningún requerimiento judicial", sostuvo también Weretilneck a través de sus redes sociales, donde denunció una operación política y mediática en su contra.

La polémica se produce en un contexto político sensible para el mandatario rionegrino, quien mantiene una relación de diálogo con el Gobierno nacional y aparece como una de las figuras con mayor peso político en la Patagonia de cara al escenario electoral de 2027.

Hasta el momento, no se conocieron resoluciones judiciales públicas ni comunicados oficiales de la Justicia Federal que confirmen o desmientan el procedimiento mencionado.