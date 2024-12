Escandalosa salida de la primera eliminada de Gran Hermano

Este lunes fue la primera gala de eliminación y la participante más votada tuvo que abandonar la casa, pero al bajar del auto no quiso hablar con Santiago Del Moro. “Es la primera vez que nos pasa algo así”.

Tal como revelaban las encuestas, Delfina De Lellis fue la participante más votada por el público de “Gran Hermano 2025” para ser la primera eliminada. La joven no se lo esperaba y se la vio profundamente angustiada, por lo que al llegar al estudio de Telefe no quiso hablar con Santiago Del Moro y la emisión terminó sin su presencia.

De Lellis, Carlos Tocco, Ulises Apóstolo y Claudio Di Lorenzo fueron los primeros nominados de esta temporada y compitieron por seguir una semana más dentro del reality. Tras una serie de frases desafortunadas y comentarios que no les agradaron a los seguidores del programa, la joven de 18 años fue elegida para abandonar la competencia. Incluso había sido seleccionada por el líder semanal entre quienes no podían nominar, por lo que se convirtió en la primera participante de “Gran Hermano 2025” en ser eliminada sin haber nominado a nadie.

Todos los participantes de “Gran Hermano 2025” se suben al auto, bajan en el estudio y van con Santiago del Moro para saludar a la gente y reunirse con sus familiares y amigos que les están esperando. Pero Delfi, que se fue del juego con el 58,9 por ciento de los votos, decidió no hacerlo.

Antes de despedirse de la audiencia, Del Moro contó: "Bueno, quiero que vean la llegada recién de Delfina. Les quiero contar lo que pasó también. Ahí llegaba en auto. Tuvo una especie... dice que no está en situación para poder hablar, es lo que me está pasando la producción. Siente que está superada por la situación. Está muy angustiada y prefiere no hablar".

"Esperemos que pueda hablar mañana cuando esté más tranquila. Es la primera vez que nos pasa algo así. Obviamente acaba de suceder. Me hubiera encantado recibirla, darle un aplauso, es así la competencia. Mañana la vamos a tener con nosotros. Ella eligió no hablar, obviamente se lo respeta", cerró.