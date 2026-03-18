Escapaba con vinos de alta gama y lo atrapó la policía

Un individuo que rompió la vidriera de una vinoteca en Caleta Olivia y se apoderó de botellas de afamadas bodegas, fue atrapado por la policía.

El hecho delictivo se detectó alrededor de las dos de la madrugada de este miércoles, cuando alrededor de las 2:15 el sistema de emergencias 911 recibió el llamado de un vecino alertando sobre la presencia de un desconocido que había ingresado a una vinoteca ubicada en inmediaciones de las calles José Hernández y Salaberry, tras romper una vidriera del comercio.

Una comisión policial que realizaba un patrullaje preventivo por las inmediaciones se acercó inmediatamente y sorprendió al ladrón que intentó escapar abandonando la bicicleta con la que había llegaron pero mantenía aferradas con sus manos dos botellas de vinos de alta gama.

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Ante ello, se inició una persecución a pie, durante la cual el sujeto descartó las botellas sustraídas, las que se rompieron, esparciendo en una vereda las costosas bebidas alcohólicas.

Se pudo constar que llevaba guantes y tras ser aprendido a corta distancia del comercio, fue trasladado en principio a la guardia del Hospital Zonal para ser sometido a una revisión médica, normativa policial que rige para este tipo de hechos, quedando posteriormente alojado en una comisaría y a disposición del Juzgado de Instrucción N° 1.