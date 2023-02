Esmeralda Mitre le tiene miedo a su exalumno Alfa

Esmeralda Mitre tuvo una revelación inesperada con Walter "Alfa" Santiago, el sexagenario participante del reality show Gran Hermano que se emite por Telefe. La actriz y accionista del diario La Nación contó cómo lo conoció y dijo que las cosas no terminaron de la mejor manera.

Beto Casella invitó a Esmeralda Mitre para que se sume al panel de Bendita TV este jueves por El Nueve. Allí estaban hablando del fenómeno Gran Hermano en la televisión argentina y la actriz expresó su postura frente al reality show: "Tengo una teoría y es como de los años 90. No les entiendo de qué hablan, no sé de qué hablan, son gente como rara. Son gente de los 90 pasada de moda, no hay un gay, un travesti, nada moderno. Son chicos medios faltitos ¿no?".

Frente al contundente análisis de la exparticipante de Showmatch, Beto Casella sostuvo: "Son estereotipos, figuras hegemónicas, bellezas hegemónicas. 'Alfa' es el único que por ahí...". En ese momento, Mitre lo interrumpió para contar un dato que nadie sabía sobre el sexagenario.

"'Alfa' fue alumno mío en las clases de teatro. Fue despedido. No voy a hablar mucho sobre el tema porque tengo miedo", lanzó para la sorpresa de Casella y sus panelistas. Y agregó: "Fue despedido por malos comportamientos para sus compañeros y no voy a hablar más porque tengo miedo de tener problemas judiciales".

Para apaciguar las cosas, el conductor de Bendita TV bromeó: "Pero con los cinco abogados que tenés, ¿qué te puede hacer 'Alfa'?". Según el relato de Esmeralda Mitre, Walter "era un divaguero, estaba todo el tiempo armando problemas" y admitió que la acosó por Whatsapp: "Tengo mil audios de cuando lo eché que me decía que era de lo peor hasta que lo tuve que bloquear. Una persona que realmente a mí no me agrada para nada".