Especies nativas en los espacios públicos de Rada Tilly

Utilizar especies nativas es una decisión que tiene como objetivo cuidar la biodiversidad, difundir y dar a conocer las especies nativas, fortalecer la identidad y apoyar a emprendedores locales. Las especies nativas, al estar adaptadas al ambiente, requieren poco mantenimiento. Consumen muy poca agua por lo que toleran un riego semanal. Los canteros de la costanera, como otros espacios verdes de la ciudad, son regados con agua recuperada. Por su adaptación a la zona son especies que no necesitan fumigaciones, ni la aplicación de herbicidas, pesticidas o fertilizantes. Tampoco cortes como el césped o podas para su mantenimiento. De igual manera no requieren aporte de tierra negra o suelos que no se consiguen en la zona y suman costos a la forestación.

Para la Dirección de Medio Ambiente el uso de flora nativa como parte del diseño paisajístico es importante como zona de amortiguación, de interfaz entre el ambiente marino y el terrestre. Estos grupos de plantas nativas, sirven de refugio y alimento para la fauna nativa -insectos y aves principalmente-, son banco de semillas y traen nuestra estepa al ámbito urbano de la ciudad. Son adecuadas para el sitio donde se colocaron porque forman estratos bajos que permiten disfrutar del paisaje marino y el estepario.

Sobre el objetivo paisajístico desde el área de forestación explicaron que utilizar especies nativas integra armónicamente la intervención humana al paisaje de la playa patagónica. Por otro lado, los plantines de especies nativas son producidos solamente en la región por lo que su uso genera trabajo a emprendedores locales que apuestan a producir nuestras propias especies en vez de especies exóticas.

Desde el punto de vista de la educación ambiental el objetivo es dar mayor difusión a las especies autóctonas, propias del lugar que habitamos. Cada una de estas especies son parte de nuestra identidad, tienen los colores de nuestra tierra y una belleza única.