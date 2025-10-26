Espert votó en silencio y evitó hablar sobre el caso Machado

El diputado nacional de La Libertad Avanza emitió su voto en medio de un clima de expectativa por las denuncias que lo vinculan con el presunto narcotraficante Fred Machado.

Esta vez no habló de “cárcel o bala”, ni amenazó con “correr a los zurdos”. Golpeado anímicamente, el todavía diputado nacional y excandidato de La Libertad Avanza, José Luis Espert, emitió su voto este domingo ante una nutrida guardia periodística que aguardaba su llegada, en medio del escándalo por sus presuntos vínculos con el empresario narco Fred Machado, a punto de ser extraditado a EE.UU.

Con un tono bajo y actitud reservada, Espert ingresó al establecimiento electoral sin hacer comentarios, aunque al retirarse del cuarto oscuro dejó una breve reflexión: “Es un día muy bueno para votar, para la democracia. Cada vez que se vota se ratifica la democracia”, expresó.

Frente a la insistencia de los periodistas por obtener una definición sobre el caso que lo involucra, el legislador evitó profundizar y pidió respeto. “Ya dije todo lo que hay que decir. Yo los respeté a ustedes”, sostuvo, visiblemente incómodo.

En otro momento, mientras se desplazaba por la escuela donde sufragó, Espert agregó: “Siempre me consideré un ciudadano común que venía a aportar a la política. Me ubico en el lugar que me corresponde”.

La actitud del economista, conocido por su tono provocador y su estilo confrontativo, llamó la atención por la serenidad con la que enfrentó a la prensa en una jornada marcada por la tensión política.