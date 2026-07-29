El autor del crimen fue identificado como Kristopher Karolkiewicz; el hombre le disparó a toda su familia y después incendió su casa.

Estados Unidos: un hombre asesinó a sus seis hijos y a su esposa y luego se suicidó

Una investigación por un trágico incendio tuvo un giro radical y se convirtió en uno de los casos más estremecedores ocurridos recientemente en Estados Unidos. Un hombre mató a sus seis hijos y a su esposa, prendió fuego su propio domicilio de forma intencional para ocultar el crimen y luego se suicidó.

El trágico hecho ocurrió el viernes en la zona de Grand Haven Township, en el condado de Ottawa, estado de Michigan. El autor del crimen fue identificado como Kristopher Karolkiewicz, un hombre de 47 años que hasta comienzos de mes se desarrollaba como vicepresidente de marketing y ventas de una empresa.

Las autoridades locales informaron que la Policía y Bomberos llegaron al lugar a las 11.42 del pasado viernes luego de diferentes llamados de vecinos por un fuerte incendio en una de las casas.

Luego de apagar las llamas, los agentes hallaron en su interior los cuerpos de ocho personas, seis de ellas menores de edad. Se trataba de Karolkiewicz, su esposa Amanda y sus seis hijos de entre 5 y 15 años.

Desde un inicio, los investigadores formularon la hipótesis de que el fuego había sido iniciado de manera intencional. Sin embargo, este lunes, la autopsia reveló un dato clave: la mujer y todos los niños habían muerto por heridas de bala. Para la policía, el responsable fue Karolkiewicz, quien se suicidó horas después con un solo disparo.

“Hasta el momento, la investigación indica que se trata de un caso de asesinato-suicidio, y que el incendio se inició después de los asesinatos”, afirmó Jake Sparks, de la Oficina del Sherrif de Ottawa, en una conferencia de prensa.

A su vez, Sparks expresó que los indicios preliminares indicaron que el incendio fue provocado intencionalmente “en numerosos puntos diferentes de la vivienda, en el interior de la casa”.

Por otro lado, señaló que los investigadores aún intentan determinar los motivos detrás del crimen y descartó que exista un prófugo relacionado con el incidente. “Esta es una tragedia indescriptible que tal vez nunca lleguemos a comprender del todo, pero haremos todo lo posible por encontrar las respuestas y honrar la memoria de las víctimas”, afirmó el sheriff Eric DeBoer, por medio de un comunicado.

Desenlace fatal

Karolkiewicz y Amanda se conocieron en 2008 en una empresa de bebidas en las que ambos trabajaban. En 2009 se casaron y en 2011 tuvieron su primer hijo, según lo que había contado la mujer en un blog personal que mantuvo activo hasta 2016.

“Actualmente nos encontramos en una etapa de transición en nuestras vidas. Estamos intentando empezar a tomar decisiones a largo plazo que sean positivas para nuestro futuro y para nuestra familia, y estamos trabajando para llevar vidas dignas del evangelio de Cristo”, escribió en aquella época.

En los años siguientes, la pareja tuvo tres hijos y adoptó a dos más. Al momento de su muerte, Amanda tenía 39 años y se desempeñaba como maestra suplente en la escuela primaria Peach Plains, en la localidad de Grand Haven.

“Era una persona amable y dedicada que amaba a su familia y a sus alumnos”, expresaron su madre, Becky, y su padrastro, Steve Lawwill, a través de un comunicado. “Atesoramos cada momento que pasamos con ella y sus seis hijos, y las palabras no pueden expresar adecuadamente nuestra devastación”, agregaron.

Por su parte, Kristin Perkowski, superintendente de las Escuelas Públicas del Área de Grand Haven, señaló que Amanda sirvió a los estudiantes y personal con “amabilidad, compasión y disposición para intervenir dondequiera que se la necesitara”.

Quién era Kristopher Karolkiewicz

El autor del crimen tenía 47 años al momento del ataque y, a principio de mes, había renunciado a su trabajo en la Asociación Estadounidense del Corazón (AHA), una organización sin fines de lucro que se dedica a combatir las enfermedades cardíacas y los accidentes cerebrovasculares.

Actualmente, el hombre era vicepresidente en el área de marketing y ventas en una empresa cuyo nombre no trascendió. “Trabajaba a distancia para la sede nacional desde su casa. No trabajaba en las oficinas locales de Michigan ni en las operaciones locales”, informó la entidad en un comunicado.

“Como organización con personal profesional dedicado a ayudar a los demás, estamos consternados por la noticia proveniente de Grand Haven y nuestras condolencias están con los seres queridos de quienes perdieron la vida en esta tragedia”, agregó.

LA NACION