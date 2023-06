¿Estafaron a "La Joaqui" con los derechos de su música?

La semana pasada, La Joaqui causó conmoción al anunciar su retiro de los escenarios a causa de estrés traumático. En ese sentido, los fanáticos de la intérprete de "Dos Besitos" especularon acerca del verdadero trasfondo de su decisión. Ahora, la cantante reapareció en sus redes con una fuerte denuncia sobre la potestad de su música, que confirmaría que fue víctima de una estafa.

"Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contenido que se publique allí será sin mi consentimiento", advirtió Joaquinha Lerena De La Riva a sus seguidores sobre cualquier movimiento en la plataforma de videos.

Pero eso no fue todo, ya que la artista también hizo un posteo con un contundente mensaje: "No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago", escribió La Joaqui en Instagram, en alusión a que no se quedará de brazos cruzados ante la adversidad.

Si bien la cantante aclaró que su alejamiento de los escenarios se debe a que quiere priorizar su salud y bienestar, rápidamente circularon distintas teorías. Las malas lenguas dicen que se trata de una estrategia de marketing y otros fans creen que podrían ser problemas de adicción o traumas por su dura vivencia de violencia de género.

Sin embargo, la hipótesis que pisa más fuerte es la de una estafa económica: "Ella habría descubierto que Delfina y Majo, las personas que la representaron, no le están liquidando lo que realmente le corresponde como artista", informó Pablo Layús al aire de América, refiriéndose a María Josefina Lakatos, mánager y reconocida directora de videos musicales de trap.