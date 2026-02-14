Este fin de semana, el mar se llena de carnaval en Rada Tilly

Las actividades comenzarán este sábado con el tradicional Carnaval del Mar, que llenará la playa de color, música y tradición. A las 18:30 horas está prevista la llegada del Rey Momo en la Bajada 12, desde donde partirá un recorrido festivo con espectáculos artísticos, música y malabares. La celebración culminará en el Museo Regional con la coronación del Rey Momo, en una propuesta que invita a la comunidad a participar con disfraces, máscaras y todo el espíritu característico de esta fecha. Desde la Secretaría de Cultura invitan a la comunidad a participar disfrazados.

MUSICA Y ENCUENTRO EN EL PATIO GASTRONOMICO

Durante ambas jornadas, el Camping Municipal será otro de los puntos centrales de encuentro. Allí funcionará el Patio Gastronómico entre las 19 y las 23:30 horas, con una variada oferta de comidas y bebidas, acompañado por música en vivo. El sábado se presentarán Florencia Celani y la banda Alkimia, mientras que el domingo será el turno de Sin Fronteras y Mandarina Project, sumando ritmo y diversidad musical a la celebración.

El domingo, desde las 18 horas, la propuesta continuará con el Carnaval de Comparsas y Máscaras. La actividad comenzará en el Museo Regional y desde allí partirá un recorrido hacia la Bajada 12 de la playa, convocando a comparsas, vecinos y visitantes a sumarse a una celebración colectiva frente al mar.

Con entrada libre y gratuita, la ciudad se prepara para vivir dos jornadas de encuentro, cultura y alegría, consolidando al Carnaval como una de las celebraciones más esperadas del verano en Rada Tilly.