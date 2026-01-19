Este lunes cierra la Fiesta de la Náutica y del Turismo

La Fiesta de la Náutica y del Turismo de Caleta Olivia cuenta con un gran abanico de propuestas deportivas, recreativas y artísticas además de un paseo de artesanos y manuales

El sábado y el domingo miles de personas fueron protagonistas de este tradicional evento que se realiza en la costanera. En ese marco, gracias a la participación de entidades relacionadas con la náutica como Kosten, Caleta SUP, Cadace, el Club Náutico, Club de kayak Cume y la Escuela de Aguas Abiertas, el mar fue escenario de propuestas en embarcaciones y de nado.

El domingo se realizó una biobúsqueda, con exploración de restingas para conocer el bosque de macroalgas y se ofrecieron paseos en embarcaciones como lanchas, megasup y gomones. Hubo un circuito histórico marítimo, clases de yoga en el intermareal, remada en el atardecer, exhibición kitesurf y windsurf y clínica de esquimotaje. También se llevaron a cabo travesías de nado en aguas abiertas y de kayak.

En cuanto a actividades deportivas de tierra,, la Secretaría de Cultura, Deportes y Juventud organizó un torneo de Beach Newcom mixto en el Micro Estadio.Asimismo, el domingo hubo una jornada recreativa de patín y encuentro de yoga terapéutico.

Este lunes, cierre de las actividades, hasta las 18:00, los referentes de Caleta SUP invitan a participar de travesías, juegos en tablas, talleres para niños y charlas sobre primeros auxilios, técnicas de rescates y experiencias en SUP.

Además, a lo largo de la jjornada, se disputará un torneo de Beach Newcom masculino en el Micro Estadio. Para las 15:00 estaba previsto un simulacro de rescate con guardavidas en la Escalera Grande.

A las 17:00, en el Parador de Nadadores se realizarán iniciaciones y bautismos de nado en aguas abiertas. A la misma hora, en la plaza Dra. Gorostegui, la profesora María Elena Oses dará una clase para adultos mayores y a continuación, Vanesa Mora ofrecerá una clase de zumba.