Este lunes inician los talleres culturales en las Colonias

La Secretaría de Cultura se suma a las propuestas de las Colonias de Vacaciones impulsadas por la Municipalidad, con una amplia oferta de talleres y espectáculos en el Centro de Encuentro Km 8 y el Centro Cultural Alfredo Sahdi. Será de 14:30 a 16:30.

Esta propuesta se integra al programa general de las Colonias de Vacaciones en Comodoro Rivadavia que comenzó el 6 de enero y que llegará a más de 5 mil participantes en 20 sedes distribuidas en distintos puntos de la ciudad.

Al respecto, la secretaria municipal de Cultura, Liliana Peralta, puso en valor el esfuerzo estatal para sostener estos espacios. “El inicio de estos talleres representa la consolidación de una labor mancomunada entre distintas Secretarías municipales, que potencia a cada área y reafirma el compromiso de los trabajadores municipales con el bienestar de los vecinos”, afirmó.

“Trabajar de manera articulada –agregó- nos permite llegar con mayor calidad a cada rincón de Comodoro. Nuestro objetivo es que cada participante encuentre en la cultura un espacio de contención, creatividad y encuentro durante este verano", sostuvo.

La labor de los talleristas culturales en las sedes de Km 8 y el Centro Cultural, busca brindar herramientas de expresión artística y lúdica. Entre las propuestas que comienzan este lunes, se encuentran los talleres de reciclado, danzas, expresión plástica, música, cine y espacios recreativos con juegos.

Asimismo, la experiencia de los colonos será enriquecida con la presentación de espectáculos en vivo a cargo de Santino, Indistinta Compañía de Circo y Circo Antifaz, quienes llevarán su arte a las diferentes sedes para garantizar tardes de alegría y asombro al acercarse la fecha de finalización.