Este viernes comienzan los Juegos de Verano 2026

La costanera de Caleta Olivia será el escenario de los Juegos de Verano 2026, organizados por la Secretaría de Cultura, Deportes y Turismo del municipio.

El lanzamiento oficial se realizó este jueves en el mini estadio de arena, espacio emblemático para la práctica de deportes de playa y actividades recreativas al aire libre. Fue en el marco de una rueda de prensa que encabezó el titular del área, David Jones, quien estuvo acompañado por integrantes de su equipo de trabajo, entre ellos varios instructores de diferentes disciplinas.

Durante el encuentro se brindaron detalles sobre la organización y el cronograma de actividades, entre las que se destacan beach fútbol, beach vóley, newcom, roller, slackline, handball y hockey, entre otras propuestas deportivas y recreativas pensadas para distintas edades y niveles.

Jones remarcó el trabajo que se viene realizando desde diferentes áreas de la municipalidad para poner en condiciones el espacio. “El compromiso de los profesores e instructores fue desde el primer momento, con la planificación, la logística y también en poner el condiciones el espacio. Algunos de ellos son nuevos en esta organización y están muy entusiasmados”, expresó.

El funcionario destacó además que los Juegos de Verano constituirán un espacio de encuentro, inclusión y promoción de hábitos saludables, fortaleciendo el uso de los espacios públicos y fomentando la participación comunitaria durante el verano.

En lo que respecta al newcom, se espera el arribo de equipos de Puerto Deseado, Comodoro Rivadavia y Rada Tilly, para lo cual el municipio les proveerá alojamiento.

En la presentación de este mediodía, la joven Romina Galarza (foto) hizo una exhibición de slack line (equilibro en una soga).

Finalmente, se indicó que la iniciativa de estos juegos de enmarca en las políticas públicas impulsadas por la gestión municipal que buscan promover el deporte, la actividad física y la recreación como herramientas de integración social y bienestar para los vecinos y vecinas de Caleta Olivia y comunidades aledañas.