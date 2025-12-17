Estibadores reclaman fondo de coparticipación pesquera

Pertenecen a la banquina grande del puerto Caleta Paula y exigen el pago de una ayuda económica establecida por Ley que deviene de los ingresos que recibe la provincia de las empresas pesqueras.

A las seis de la mañana de este miércoles iniciaron una protesta en el acceso al recinto marítimo ubicado al sur de la zona urbana de Caleta Olivia y si bien no interrumpen el ingreso y salida de camiones y vehículos de diferentes empresas, no descartan la posibilidad de adoptar medidas más estrictas,

Alejandro Manrique, referente local del Sindicato Unidos Portuario Argentinos (SUPA) dijo a medios periodísticos que los trabajadores afectados por la demora en el pago del beneficio suman alrededor de un centenar, ya que a los estibadores de la banquina grande (descargan buques de pesca de altura) se le suman guincheros y capataces.

“Lo que reclamamos no es un subsidio sino algo que nos corresponde por Ley y consiste en un fondo de coparticipación que se paga el último mes de cada año con los recursos de las exportaciones pesqueras” indicó el dirigente.

Precisó que el mismo ya fue cobrado por compañeros de la banquina chica (barcos de costa) de todos los puertos que tienen este tipo de actividad, por un monto que oscila en los 200 mil pesos.

En lo que respecta a los de la banquina grande, tenía entendido que ya lo percibieron solamente los estibadores de Puerto Deseado,

Correlativamente hizo saber que desde el área de Pesca de la provincia nadie les atiende las llamadas telefónicas.