Estudiantes ganó el clásico y está en la final del Clausura

Derrotó de visitante 1-0 a Gimnasia y se convirtió en el rival de Racing en la final a jugarse el sábado en Santiago del Estero. El gol lo hizo Tiago Palacios.

Estudiantes le ganó este lunes de visitante 1-0 a Gimnasia y Esgrima, quedándose con el clásico de La Plata y así se clasificó para jugar la final del torneo Clausura de la Liga Profesional de fútbol, instancia en donde lo espera Racing.

El partido, que se jugó en el estadio Juan Carmelo Zerrillo, tuvo el arbitraje del internacional Facundo Tello. El gol del encuentro lo marcó Tiago Palacios en la segunda etapa.

De esa manera, el “Pincha” se convirtió en el rival de La “Academia”, que un día antes, dio el “Bombonerazo”, al vencer a Boca Juniors por 1-0 y dejarlo afuera de la final.

El primer tiempo se cerró sin goles pero con emociones repartidas sobre el final. La visita tuvo la más clara en los pies de Cristian Medina, que definió cruzado tras una gran corrida, pero se topó con la respuesta firme del arquero. En la réplica, Gimnasia casi rompe el cero con un centro de Panaro que se desvió y obligó a Muslera a salvar en la línea, en la última situación peligrosa antes del descanso.

El desarrollo del tramo final estuvo marcado por las infracciones y las amonestaciones, con un juego cada vez más cortado. Gimnasia sumó tarjetas para Nicolás Barros Schelotto y Juan Pintado en acciones consecutivas, mientras que Edwuin Cetré volvió a recibir una falta en campo propio y Santiago Ascacíbar sufrió un cruce fuerte en zona de ataque. Tiago Palacios también exigió a Insfrán con un remate peligroso dentro del área, obligando una tapada clave.

En el primer tercio de la etapa, el partido había mostrado su cara más friccionada. Estudiantes intentó progresar por la izquierda con Medina y Cetré, mientras que Gimnasia encontró respuestas con remates de Manuel Panaro desde afuera y de Enzo Martínez dentro del área, ambos desviados por poco. Además, Ezequiel Piovi había sido amonestado tras una fuerte infracción y marcó el tono de un pasaje trabado, con pocas asociaciones limpias y un equilibrio que se mantuvo hasta el pitazo del entretiempo.

En el complemento, Cetré aprovechó un error de Giampaoli -de gran partido hasta el momento-, desbordó por izquierda y lanzó al centro para la llegada de Palacios que convirtió el 1-0.

Desde entonces, el “León” controló el trámite del duelo y jugó con la impaciencia del “Lobo”.

La definición del torneo Clausura se jugará este sábado en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en horario y árbitro a confirmar.