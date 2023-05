Evalúan limar la estatua de Marcelo Gallardo ante la polémica

Carlos Trillo, principal impulsor de la creación de la estatua en honor a Marcelo Gallardo, admitió este lunes que podría considerar realizar cambios en una parte de la escultura que generó controversia y burlas.

Trillo expresó su disposición a "limar" la prominencia evidente en la obra con el fin de satisfacer a todos los hinchas de River y evitar polémicas innecesarias.

En una entrevista con Radio La Red, Trillo reconoció que la repercusión de la estatua superó sus expectativas y que lo sorprendió la dirección que tomó la discusión "en pleno siglo XXI". A pesar de ello, afirmó comprender las diferentes opiniones y estar dispuesto a afrontar las críticas.

"Esto es arte y puede gustarte o no, parecerte ordinario o encantarte. El 99% de los hinchas de River me pide que lo haga más grande y que no se me ocurra eliminarlo, y hay un pequeño porcentaje que me dijo: 'no, mejóralo'", reveló Trillo, quien expresó su voluntad de realizar modificaciones si fuera necesario.

El objetivo principal de Trillo es asegurarse de que el 100% de los aficionados de River esté satisfecho con la estatua. Por lo tanto, se mostró dispuesto a reducir el tamaño de la cuestionada zona si eso es lo que se requiere. "Si tengo que bajarle, limarle el tamaño de lo que tiene ahí, de lo que está hecho hoy, no me cuesta nada hacerlo", enfatizó.

En un intento por ilustrar su disposición a adaptar su obra a las preferencias de los fanáticos, Trillo hizo referencia a una experiencia previa en su papel como cirujano plástico.

"Me pasó una vez que a una paciente le puse un muy buen tamaño de prótesis y me dijo 'no, yo quería más', y la tuve que reoperar y ponerle más. Y quedaron unas mamas gigantescas. No interpreté, en ese momento, como escultor de cuerpos que soy, lo que se me pedía. Y tuve que corregirlo y no se me cayó ningún anillo. Y si tengo que achicarle el tamaño del bulto para que el 100% de los hinchas de River queden felices y contentos, lo voy a hacer", afirmó.