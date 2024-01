Ever Banega dejó plantado a Boca y jugará en Newell's

El mediocampista Ever Banega rechazó la propuesta de retornar a Boca Juniors, club que lo formó futbolísticamente y que este año no jugará la Copa Libertadores, para convertirse en refuerzo de Newell’s Old Boys de Rosario, club del cual es hincha y donde jugó los primeros seis meses de 2014.

Tras semanas de negociación y charlas entre el futbolista y el Consejo del Fútbol de Boca, el volante de 35 años parecía tener encaminado su retorno al “Xeneize”, donde debutó en 2007 y jugó un solo año hasta ser vendido al Valencia de España, pero en el medio apareció la “Lepra” y el sentimiento de Banega por el club rosarino pesó más en la decisión final.

El jugador venía dándole señales a Boca durante este año con posteos de fotos suyas jugando para el “Xeneize”, con dos corazones azul y amarillo, o su hijo entrenando con la camiseta del club de La Ribera pero la aparición de Newell’s en búsqueda de sus servicios cambió por completo el rumbo del futuro inmediato de Banega.

Ahora, de vacaciones en Punta del Este, Banega les dio un guiño a los hinchas leprosos al subir una foto haciendo un asado con un amigo que tenía puesto un pantalón corto de Newell’s. Además, es sabido el fanatismo del futbolista por el club rosarino ya que varias veces declaró su amor por la “Lepra” y hasta tiene tatuado el escudo en el gemelo.

El futbolista viene de jugar cuatro años en el Al-Shabab de Arabia Saudita donde rescindió contrato en diciembre luego de disputar 118 partidos en el equipo saudí.