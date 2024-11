Ex del nuevo novio Pampita hizo polémicas declaraciones

Desde que se supo que Pampita está comenzando una nueva relación tras su polémica separación de Roberto García Moritán, todo se revolucionó. Es que la modelo comenzó un vínculo con el polista Martín Pepa y ahora revelaron más detalles.

En las últimas horas, una ex novia de Pepa hizo fuertes declaraciones contra el nuevo novio de la modelo. Según reveló Ángel de Brito, el nuevo amor de Carolina no es polista y es muy mujeriego.

“Las ex del polista empiezan a escribir y van a Yanina Latorre que saben que va a contar. Yanina me estuvo reenviando algunos mensajes y no le quiero arruinar el show pero voy a leer alguno nada más”, dijo De Brito en su programa de Bondi Live.

“No es polista. Le gusta el polo porque cuida los caballos de su jefe y se hace el polista. Mujeriego a morir”, dice uno de los mensajes según Ángel.

Además, el conductor reveló que en LAM, este lunes, Latorre va a dar todos los detalles de esta nueva relación que surgió en las últimas semanas.

Pampita prepara una mega fiesta para celebrar su divorcio de Roberto García Moritán: cuándo

Tras su escandalosa separación de Roberto García Moritán, la modelo Carolina 'Pampita' Ardohain se prepara para festejar su nuevo comienzo con una 'súper fiesta' en su casa. De acuerdo con fuentes cercanas, esta celebración a no solo será un encuentro con amigos y familiares que la apoyaron durante su separación, sino que también servirá como la ocasión ideal para presentar a su nueva pareja, el polista Martín Pepa.

Más de 100 invitados están previstos para esta ocasión especial, que simboliza un nuevo comienzo en la vida de la modelo después de su rápido divorcio del empresario, con quien ya se encuentra separada desde hace un mes y diez días.

Aunque todavía no trascendió cuándo ni cómo será la celebración, desde "A la tarde" confirmaron que es un hecho.