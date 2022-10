Ex mejor amigo de Loly: "Le di de comer y ahora me clava el visto"

Marcelo Manau fue el mejor amigo de Loly Anoniale durante muchos años. Fue su persona de confianza e incondicional mano derecha, más en su momento de separación con Jorge Rial. Pero de un día para el otro, sin ningún conflicto de por medio, todo cambió. Esto es lo que contó Marcelito, dueño de la firma de accesorios XT, en 'Socios del espectáculo'.

Durante el programa habló sobre la relación que llevaron desde la separación de Loly con Rial. "Cuando ella se separó de Jorge Rial, se fue a Córdoba porque la borraron de todos lados. Yo la viví, la acompañé en ese momento, sufrió mucho. Pero después se fue a Miami y se olvidó de todos", empezó dolido.

"Ella siempre fue familia para mí. Vivió en casa, era como una hermana. Ella se alejó de los medios y creo que se olvidó de todo", dijo y sumó: "Cuando hice los barbijos, le comenté que tenía algunos para ella. En ese momento me dijo que no se los mandara, que se los llevara en persona y nunca más volvimos a hablar".

El empresario aseguró que no hubo nada que pudiera romper el vínculo de amistad entre los dos, que fue algo que sucedió de la noche a la mañana y por decisión unilateral. "Siempre hablé bien de ella, la quise y la quiero mucho pero no supe más de ella. No supe si tenía novio, si se había casado, nada. Uno de los últimos mensajes que le mandé, ni me lo respondió. Me clavó el visto. A veces la gente se eleva y se eleva mal, se subió a un pony", concluyó.

En la misma charla, defendió a Loly ante la pregunta sobre si ella le había sido infiel a Rial. "No. Al revés. Le encontró mensajes de Marianela Mirra", respondió Marcelito XT. Explicó que sí hubo una reconciliación, "pero volvió otro mensaje de esa Marianela. Ahí es cuando agarró las cosas y se fue".