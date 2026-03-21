Exfutbolistas, periodistas y funcionarios en la órbita de la plataforma vinculada al caso $LIBRA

Videos difundidos en redes sociales muestran a figuras públicas recomendando el instituto de trading de Mauricio Novelli. Las imágenes se conocen mientras avanza la investigación que también salpica al presidente Javier Milei.

En medio de la controversia por los vínculos entre Mauricio Novelli y el presidente Javier Milei, en las últimas horas salieron a la luz registros audiovisuales que exponen la participación de figuras públicas en la promoción de N&W Professional Traders, la academia financiera que el trader lidera junto a Jeremías Walsh.

Uno de los videos más difundidos muestra al exfutbolista Oscar Ruggeri en la previa de un partido de la selección argentina, sentado junto a Novelli y Walsh. Allí, el campeón del mundo recomienda los cursos de inversión que ofrece la plataforma y alienta a quienes cuentan con ahorros a asesorarse con los organizadores. En su mensaje, destaca la posibilidad de acceder a herramientas que —según plantea— no estaban disponibles en otras épocas.

En otra grabación, el periodista Marcelo Benedetto entrevista a Novelli durante el Mundial de Qatar 2022. En ese intercambio, el trader explica la lógica de una criptomoneda asociada al rendimiento de la selección argentina, detallando cómo su cotización variaba en función del desarrollo de los partidos. La intervención periodística refuerza el tono promocional del contenido, que fue replicado en redes sociales.

Las apariciones públicas no se limitan al ámbito deportivo. También trascendió que el actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, participó de actividades vinculadas a la firma. En particular, promocionó una clase magistral dirigida a alumnos del instituto, al que calificó como referente en materia de inversiones en la región.

A su vez, se difundió una grabación en la que Novelli encabeza una capacitación junto a Javier Milei, previa a su llegada a la presidencia. En ese contexto, el trader menciona que tanto el actual mandatario como el economista José Luis Espert formaban parte del staff académico del espacio.

Embed Filtraron un video de Oscar Ruggeri junto a Mauricio Novelli promocionando sus cursos: "Acérquense para que estos chicos les digan qué es lo mejor para sus dineritos que tienen guardados. Ellos saben qué es lo mejor para que esté seguro". https://t.co/G0mvkB5Zip pic.twitter.com/9pS3klAvuO — MDZ Online (@mdzol) March 20, 2026

Este entramado cobra especial relevancia en el marco de la causa conocida como $LIBRA, en la que Milei fue denunciado por presunta estafa. Según consta en la investigación, Novelli habría actuado como nexo entre el Presidente y Hayden Davis, señalado como impulsor de la criptomoneda.

En paralelo, un dato reciente sumó tensión al expediente judicial. El 29 de enero de 2025, día en que Novelli ingresó a la Casa Rosada junto a su hermana y colaboradora, María Pía Novelli, el trader habría realizado consultas sobre bienes de alto valor, entre ellos un automóvil BMW, relojes Rolex y propiedades de lujo, manifestando su intención de realizar pagos en efectivo.

Además, se incorporó a la causa un registro de interacciones telefónicas: minutos antes del lanzamiento de $LIBRA, el Presidente habría mantenido al menos cinco comunicaciones desde su teléfono personal con Novelli.

La difusión de estos elementos amplía el alcance del caso y profundiza las interrogantes sobre los vínculos entre el mundo de las finanzas digitales, la política y las figuras públicas que participaron en su promoción.