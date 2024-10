Familia denunció amenazas de la Policía en un control vial

La situación se dio con un matrimonio. La mujer, Gabriela Gaite, aseguró que “la pasamos bastante mal”. Relató que el jueves por la noche se aprestaban a regresar de la chacra a la localidad con su esposo Luis Loncón, y un empleado les comentó que no tenía leña para calefaccionarse con su familia (tiene cuatro hijos).

Loncón le sugirió que cargara un carrito con cantoneras de despunte y él se lo llevaría con la camioneta. Cuando estaban llegando a El Maitén, había un control policial cuyos efectivos les requirieron la documentación y dispusieron secuestrarles el carro, con el argumento que no estaba en condiciones para trasladar leña, a pesar que les explicaron que sólo era acarreo de cantoneras para ayudar a su empleado, que no contaba con nada para la calefacción, y no disponían del seguro porque era un carro que usan dentro de la chacra.

Los policías comenzaron a amenazar a Loncón con llevarlo preso y otros epítetos, contó Gaite. “Nos preocupa porque nuestro pueblo es chico y nos conocen todos. Un oficial le quiso pegar a mi marido, que es de físico grande y le advirtió que si le daba una piña le rompería los anteojos, la nariz y la boca, pero no es ese tipo de personas, y de ninguna manera pelearía”.

Al no poder circular con el carrito se fueron a su domicilio, y de repente llegó una comisión policial que sorprendió hasta a los vecinos. Molesta por esta acción, la mujer señaló que es un lugar donde hay personas desaparecidas, hay venta de drogas, y la policía nunca lo sabe, pero se dedica a controlar a personas trabajadoras, les quitan la leña y la reparten en instituciones.

Explicó que su marido hace transporte de leña pero con la documentación pertinente al día y en este caso insistió que llevaban cantonera para ayudar a un vecino. “Pero acá persiguen al trabajador, y el delincuente sigue libre caminando por las calles”, afirmó Gaite.

Durante la presencia policial en su casa, un efectivo filmaba, y “me amenazó diciéndome que me podía pegar en cualquier lado. Consulté a mi abogado, y me recomendó que denunciara en la Comisaría de la Mujer”.

El video obtenido en la discusión la propia policía lo viralizó por las redes sociales. En el episodio salieron los vecinos a observar qué ocurría y los hijos de la familia se pusieron nerviosos, y una chica menor comenzó a llorar ante lo que se registraba. Gaite reconoció que dos efectivos trataban de apaciguar.

A su esposo le subió la presión a 22 y debió ser llevado al hospital para control. “Basta de atropellos a la sociedad”, enfatizó la mujer dando cuenta que este lunes Loncón viajó a Lago Puelo a realizar una denuncia en la Fiscalía.

El episodio ocurrió el jueves a las 20. El viernes a las 11 fueron policías a allanarles la casa porque un integrante del procedimiento de la noche anterior había perdido la gorra y una linterna. Asistieron la División Criminalística y el Jefe de la Comisaría, quien -sostuvo la mujer- intentó endilgarle la culpa de lo ocurrido a la familia. Reflexionó que es muy triste lo que les tocó vivir, y dijo que lamentablemente le pareció a cuando estaba la dictadura y controlaba todo en la vía pública, cuando allí se conocen todos.