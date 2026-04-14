Federico Grun: "se viene lo mejor y por lo que realmente tenemos que luchar"

El escolta y uno de los capitanes de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, analizó el gran momento que pasa el equipo en la Liga Nacional de Básquet.

Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia cumplió este martes un nuevo entrenamiento, con miras al partido que jugará el viernes de local ante Argentino de Junín y que marcará su cierre en la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo que conduce Pablo Favarel trabajó con plantel completo y volverá a entrenarse este miércoles, también en horas de la mañana. Luego de la práctica, El Patagónico conversó con el escolta Federico Grun, uno de los dos capitanes que tiene el puntero de la competencia.

El jugador nacido hace 29 años en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, habló de la preparación del equipo, de la derrota con Instituto de Córdoba, del gran presente que tiene el equipo y de lo fundamental que es el apoyo de la gente.

- ¿Cómo se están preparando para lo que será el juego ante Argentino de Junín?

Nos estamos preparando muy bien, contentos de esta fase regular donde conseguimos posicionarnos muy bien y abocados a cerrarla, sobre todo, en recuperarnos de la derrota ante Instituto, que no estábamos acostumbrados. Nos dolió, pero el equipo supo recuperarse muchas veces, así que tenemos que cerrar fuerte la fase regular.

- ¿Por qué creés que no se pudo ganar ante Instituto?

El inicio no fue bueno. Ellos tienen mucha jerarquía, se arman siempre para pelear en los puestos de arriba y supieron jugarlo muy bien. Quizás, nosotros no encontramos tanta efectividad, pero estaba para cualquiera. Se definió sobre el cierre. De hecho, lo dimos vuelta en un momento, así que pasó por ahí, por nuestra baja efectividad. Ellos creyeron que podían ganar el partido. Después el cierre estuvo para cualquiera y se lo llevaron.

- Más allá de la última derrota, ¿a qué se debe este gran presente de Gimnasia?

Si llegamos acá, te habrás dado cuenta de la comunión que tenemos como grupo, del esfuerzo que hacemos día a día, de cómo nos preparamos y nos entrenamos. Contar con un grupo de trabajo competitivo, te hace siempre querer más. Cuando empezamos, por ahí no de la manera que queríamos, siempre confiamos en el trabajo y pusimos el foco en nosotros, en mejorar y con el tiempo, los resultados se fueron dando. Nunca nos conformamos, siempre queremos ser mejores y seguir avanzando en la Liga. Sabemos que es muy importante, que la temporada regular es de relevancia al igual que todo el laburo que venimos haciendo, que es importantísimo. Además, se viene lo mejor y por lo que realmente tenemos que luchar.

- ¿Permanece latente el sueño de quedase con el 1?

Sí, no dependemos de nosotros, pero seguro que sí soñamos con el 1. Sabemos que, ganando, le metemos presión a Oberá y a Quimsa para que tengan que ganar. Quedarnos con el 1, sería un premio para todo el plantel y el club, pero estamos muy conformes con lo que venimos haciendo en toda la temporada.

- Al comienzo de la temporada te designaron como uno de los dos capitanes. ¿Qué te generó esa responsabilidad?

Es un reconocimiento muy lindo y también una responsabilidad. Además, se dio justo que fue cuando tocó lesionarme al inicio de temporada y eso también, fue duro para el equipo porque era uno de los capitanes y referentes, pero me parece que el equipo cuenta con una personalidad grande y con jugadores que han sabido suplir esas ausencias que hemos tenido por momentos. Y en cuanto a lo mío, me siento muy contento, es mi primera experiencia como capitán, estoy aprendiendo mucho y también aprendiendo a acompañar a los chicos, que por ahí observan un montón de cosas y hay que estar siempre comprometido con la situación, positivo, tirando para adelante, estar en todos los detalles, ya sea del juego, el día a día. Me parece que va más por ese lado.

- ¿Cómo sobrellevaste el momento que no te tocó jugar por la lesión?

Y fue muy duro. Obviamente que no me lo esperaba para nada. Había hecho una pretemporada muy buena y trabajado muy bien. Después, por cuestiones físicas que son parte del profesionalismo del deporte, en ese momento sentía mucha impotencia y frustración porque quería mucho venir a Gimnasia y ser parte de este gran club. Pero lo tomo como parte de este proceso. Hoy estoy disfrutando de estar sano y con el equipo.

- ¿Qué tan importante es el acompañamiento de la gente?

Es crucial, es muy importante. Sabemos que todos los equipos que vienen acá se van a encontrar con una hinchada que acompaña, que grita, que alienta todo el partido, que se hace sentir fuertemente. Tenemos que aprovechar eso, tenemos que disfrutarlo; nos ha acompañado durante toda la temporada y hoy, ver la cancha llena y que la gente en la calle esté pendiente del equipo, refleja la importancia de la comunión que hemos generado con la gente. Lo necesitamos. Ellos vienen a alentar a Gimnasia, esté quien esté, porque tienen un sentido de pertenencia muy grande y es muy lindo representarlo en la cancha.