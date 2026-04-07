Femicidios en Argentina: 68 víctimas en el primer trimestre de 2026

El informe de La Casa del Encuentro señala que la mayoría de los crímenes ocurrió en el ámbito doméstico y advierte sobre la necesidad de fortalecer las políticas de prevención.

Argentina registró 68 víctimas fatales por violencia de género entre el 1° de enero y el 31 de marzo de 2026, según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano” de La Casa del Encuentro. La cifra incluye 60 femicidios directos, un transfemicidio y siete femicidios vinculados.

El relevamiento indica que el 72% de los hechos ocurrió en la vivienda de la víctima, mientras que en el 61% de los casos el agresor era su pareja o expareja, lo que evidencia la persistencia de la violencia en el ámbito doméstico.

El informe también señala que estos crímenes dejaron 80 hijos e hijas sin madre, de los cuales el 58% son menores de edad.

En cuanto a la distribución geográfica, la provincia de Buenos Aires concentra la mayor cantidad de casos en términos absolutos, seguida por Santa Fe, Santiago del Estero y Córdoba.

Asimismo, se destaca que ocho de las víctimas habían realizado denuncias previas, mientras que en cuatro casos existían medidas cautelares vigentes, como restricciones perimetrales o dispositivos de alerta.

Durante el mismo período, se registraron 73 tentativas de femicidio, lo que amplía el panorama de violencia de género en el país.

El informe también menciona situaciones vinculadas al sistema judicial en distintas provincias, donde se observan demoras en procesos o medidas que generan preocupación en relación con la protección de las víctimas.

Desde el Observatorio se remarca la importancia de fortalecer las políticas públicas orientadas a la prevención, asistencia y acompañamiento, así como de garantizar mecanismos efectivos de protección para personas en situación de violencia.

En ese sentido, organismos internacionales también han señalado la necesidad de sostener y reforzar las estrategias destinadas a abordar esta problemática de manera integral.

El informe vuelve a poner en agenda una problemática estructural que requiere abordajes sostenidos, coordinación institucional y políticas públicas eficaces para su prevención.