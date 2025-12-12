Feria navideña y otras propuestas culturales

La Secretaría de Cultura desarrollará una serie de actividades gratuitas para toda la familia, entre las que se destacan la Feria Navideña, que se complementará con una kermesse, la tradicional Feria de Artesanos y un concierto de villancicos.

Tanto el sábado como el domingo, la Municipalidad de Comodoro Rivadavia prevé una intensa agenda de actividades culturales, con especial foco en las fiestas de fin de año. En ese contexto, durante ambas jornadas, de 15 a 21 en el Centro de Información Pública (CIP), se desarrollará la Feria Navideña. Emprendedores locales ofrecerán sus productos, acompañados por artistas que brindarán espectáculos en vivo. Paralelamente, también en instalaciones del CIP, pero de 15 a 19 se llevará a cabo la Kermesse Navideña, con juegos y actividades para toda la familia.

Además, en el Centro Cultural se realizará la tradicional Feria de Artesanos, el sábado y el domingo, en el horario de 15 a 21.

Continuando con las propuestas que se desarrollarán durante ambas jornadas, de 17 a 20, en el auditorio del CIP, se concretará el Taller Intensivo de Danza Contemporánea, a cargo de la destacada bailarina argentina Sabrina Rocha.

Este sábado, de 16 a 20 en la Plaza Soberanía, será el turno de “The Bike Freestyle”, iniciativa que busca visibilizar y fortalecer las expresiones artísticas que surgen del público joven de Comodoro, con batallas de freestyle, exhibiciones de beatbox, rondas de improvisación y presentaciones en vivo. En tanto que, desde las 18:00, se concretará la última función del año del ciclo de cine “El Vagón del 7mo. Arte”, con un especial de animación en stop motion en el Vagón del Museo Ferroportuario.

Este domingo, a partir de las 18:30 en el auditorio del Centro Cultural, se llevará a cabo un concierto de villancicos, con la actuación del Coro Polifónico Municipal, Voces Comodorenses y Tierras de los Vientos, en lo que será una velada imperdible para compartir en familia. Por último, desde las 22 se desarrollará un espectacular show lumínico en el Museo Ferroportuario.