Fernando Iglesias calificó de "descerebrado" a Rodrigo De Paul

Después de que la Selección Argentina haya salido campeona del mundo en Qatar 2022, la alegría de los jugadores se mantiene, pero sobre todo, la admiración por los futbolistas. Uno de los más queridos de los héroes que consiguieron el título es Rodrigo De Paul, pero en las últimas horas el mediocampista del Atlético Madrid recibió un feroz ataque por parte de Fernando Iglesias, el diputado macrista.

En los últimos días se conoció una fecha muy importante para Rodrigo De Paul. Se cumplieron diez años de que el exjugador de Racing debutara en Primera División. La década como jugador de fútbol profesional, desde ya, incluyó una gran alegría para todo el pueblo argentino: fue campeón del mundo. Con un posteo muy tierno y propio del orgullo de su vida, el futbolista del Atlético de Madrid festejó con unas palabras para la Selección.

En el posteo de festejo por sus diez años, Rodrigo De Paul celebró: "El olor a pasto, el vestuario, defender a mi país... no se comparan con nada". El posteo, desde ya, sumó muchas palabras de aliento y felicitaciones. Incluso el medio Página 12 levantó esa declaración. Rápidamente, este fin de semana, el diputado macrista Fernando Iglesias salió a atacar al jugador campeón del mundo y lo hizo de una manera insólita y violenta.

Fernando Iglesias tomó el tuit, lo citó y, en sus redes sociales, trató de "Descerebrado" a Rodrigo De Paul. En ese sentido, vale decir, redactó: "¿Defender a mi país? ¿De quién? ¿En una cancha? What are you talking about?. #Descerebrados". Desde ya la frase de Fernando Iglesias, el diputado macrista, tuvo una gran cantidad de respuestas en la que era criticado por la forma de tratar a un campeón del mundo. Incluso, más allá de esa condición, De Paul es un futbolista que solo piensa en jugar al fútbol.