Fernando Sicard: "cambié plata por vida"

Su celular (2974229314) desde hace 1 año y 7 meses no para de sonar. En especial, desde que Fernando Sicard (exjugador de Tiro Federal, exjugador de rugby de Santa Lucía antes de su fusión con Calafate RC y de Portugués, y actual DT de la Primera de Caleta Córdova) decidió dejar su puesto laboral en el petróleo como maquinista, para desarrollarse a pleno en sus dos pasiones: los masajes y el deporte tiempo completo en el barrio portuario.

“Cambié plata por vida. Y a casi dos años sigo pensando lo mismo. Ahora tenemos otra dinámica familiar. Y voy por buen camino y haciendo lo que a uno le gusta y le reconforta. Por supuesto que no es fácil, porque se tiene que asumir nuevos compromisos. Y la falta de estabilidad laboral nos afecta a todos”, expresa Sicard a El Patagónico, acerca de su cambio de vida.

Fueron varias las circunstancias que se fueron dando para dejar 14 años en el petróleo como maquinista. Pero una de las que primó fue la salud, porque en el rubro petrolero el cuerpo y la mente pasa factura. Eso terminó de convencerlo.

“Por otro lado, tener la posibilidad de seguir trabajando en lo que a uno lo apasiona en lo personal, también inclinó la balanza al hablarlo con la familia”, comenta.

Del 100 por ciento que cobraba en el petróleo, Sicard junta un 60%, pero es todo a pulmón. Y todos los días es salir a buscar el mango en forma digna.

“Hago masajes a domicilio, atenciones personalizadas de movimientos. Además de trabajar como dirigente del club Caleta Córdova en la apuesta para que el barrio sume disciplinas deportivas y culturales”, señala.

“Tenemos una ‘muralla china’, que es el faro y la lejanía con otros barrios, pero por suerte vienen desde Km 12 o la misma gente del faro a sumarse a las clases de zumba, de fútbol infantil femenino o fútbol masculino. En la medida que podamos sumar elementos, espacios y recurso humano iremos potenciando el barrio”, expresa a modo de deseo.

EL ARTE DE LAS MANOS

Los inicios en el masaje fueron de muy chico, en relación a su papá que tenía problemas de cintura. Ya en la secundaria los destinatarios fueron sus compañeros. Y en Tiro Federal se encargaba de la entrada en calor y los masajes del equipo. Como nunca se quedó, fue uno de los primeros discípulos de Silvio Morón. De hecho, fue a la CAI con esa función.

“En la CAI fui como masajista y fue algo hermoso, porque éramos una familia. Luego me tocaron jugadores profesionales de Gimnasia. Y ese ímpetu de llevar un alivio me ha abierto nuevas puertas. Por eso siempre estoy a disposición de quien necesite de mis servicios”, asegura.

Su trabajo en el petróleo no le impidió dejarse estar. Donde había una dolencia de un compañero, Fernando improvisaba un espacio y llevaba alivio a los músculos.

“Hago masajes de todo tipo y me sigo instruyendo. Gracias a Dios, me llaman desde fútbol de veteranos hasta clubes. Incluso para trabajar en la recuperación. En toda mi vida no dejé de entrenar y hacer masajes, es mi forma de sentirme vivo”, recalca.

En el día a día, tratar de transmitir ser buenas personas en una sociedad compleja es la misión que tiene a través del club, dónde todos comparten el mismo pensamiento. “El resultado es lindo, pero formar personas es mejor. En Primera somos un equipo de trabajo. Vamos a apostar a los chicos siempre, los resultados llegarán con la experiencia y jugando en forma sana”, afirma.

Sicard es un motivador nato. Esa virtud la potenció con el rugby: primero en Santa Lucía (hoy Calafate RC) y luego en Portugués, donde finalizó su carrera.

“Mi idea es que todos se sientan jugadores, entendiendo por ello que son partícipes del juego en sí mismo e involucrándose como tales”, reflexiona.