Ferro ganó y es uno de los líderes

Venció a Comodoro FC y alcanzó en la punta del Ascenso a Rada Tilly, que no pudo jugar con el escolta Portugués.

Se disputó parcialmente la 10ª fecha del torneo Clausura de la B de la Liga de Fútbol de Comodoro Rivadavia, en una tarde que se vistió de luto por el fallecimiento de José Guerreiro, histórico dirigente y vicepresidente del Club Deportivo Portugués. Por lo tanto, fue suspendido el partido entre “Lusitano” y Rada Tilly.

En ese marco, Ferrocarril del Estado alcanzó al “Aurinegro” en la cima, tras derrotar 1-0 como local a Comodoro Fútbol Club con gol de Nicolás Reyes. En los otros encuentros sabatinos, San Martín superó 1-0 a Oeste Juniors, Universitario venció 3-2 a Caleta Córdova y Talleres Juniors goleó 4-1 a Stella Maris. La fecha había comenzado el viernes a la noche, con la aplastante victoria de Deportivo Roca sobre Manantiales Behr de Ciudadela por 5-0.

……………..

Panorama de la 10ª fecha

VIERNES 28

- Deportivo Roca 5 / Manantiales Behr de Ciudadela 0.

SABADO 29

- Caleta Córdova 2 / Universitario 3.

- Ferro 1 / Comodoro Fútbol Club 0.

- Talleres Juniors 4 / Stella Maris 1.

- San Martín 1 / Oeste Juniors 0.

Suspendido

- Deportivo Portugués vs Rada Tilly.

Libre: Nueva Generación.

Próxima fecha (11ª)

- Oeste Jrs. vs Ferro.

- Comodoro FC vs Talleres Jrs.

- Stella Maris vs Caleta Córdova.

- Universitario vs Deportivo Roca.

- M.B. Ciudadela vs Deportivo Portugués.

- Rada Tilly vs Nueva Generación.

Libre: San Martín.