Ferro se juega todo en Neuquén

Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia visitará este domingo a Pacífico de Neuquén por el partido revancha de la final patagónica de la Copa Federal Regional de Fútbol Femenino.

El encuentro, que dará comienzo a las 17, se desarrollará en el estadio “Jorge Augusto Sapag”, con el arbitraje de Darío Macchi y la asistencia de Román Domínguez y Aisha Leszinnsky, los tres de Cipolletti, provincia de Río Negro.

En la final de ida, que se jugó el último domingo en “La Salitrera” del club Ferro, fue victoria del elenco neuquino por 4-3.

Marianela González se destacó con un doblete para Pacífico, mientras que Manuela Alemán y Emma Condoreli redondearon la victoria del conjunto de Neuquén.

Por su parte, en el cuadro chubutense convirtieron Ornella Rivas, Tatiana Colisnechenco y Azul Caamaño.