Ferro se llevó un resonante triunfo de la Bombonerita

Le ganó a Boca Juniors 90-81 por una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional. De esa manera, los de Caballito vencieron en los dos juegos de la temporada.

Ferro Carril Oeste logró este sábado un gran triunfo de visitante frente a Boca Juniors, equipo que conduce el comodorense Nicolás Casalánguida, por 90-81 en el marco de una nueva fecha de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El partido, que se jugó en el estadio Luis Conde, fue arbitrado por Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Emanuel Sánchez, y los parciales por cuarto de juego fueron los siguientes: 21-23, 42-48 y 71-68.

El conjunto visitante impuso condiciones con un juego ordenado y eficaz, aprovechando sus momentos para tomar ventajas y administrarlas con inteligencia frente a un Xeneize que no logró encontrar regularidad.

Tras una remontada en el 3º cuarto, los cambios de la banca de Federico Fernández hicieron efecto y terminaron de liquidar el partido. El goleador del encuentro fue Agustín Barreiro, con 20 puntos, liderando la ofensiva de Boca, mientras que en Ferro se destacaron Facundo Piñero con 17 unidades y Valentín Bettiga con 15, claves para sostener la ventaja.

El “Verdolaga” celebró así un triunfo importante en condición de visitante, frenando el buen momento que arrastraba el conjunto “xeneize”.

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Síntesis

Boca 81 / Ferro 90

Boca (21+21+29+10): Lucas Faggiano 4, Michael Smith 13, Nicolás Stenta 5, Agustín Barreiro 20 y Francisco Cáffaro 10 (fi); Martín Cuello 14, Wayne Langston 6, Franco Giorgetti 0, Sebastián Vega 2 y Mateo Fessia 7. DT: Nicolás Casalánguida.

Ferro (23+25+20+22): Jano Martínez 5, Emiliano Lezcano 8, Jonatan Torresi 8, Valentín Béttiga 15 y Alejandro Diez 9 (fi); Facundo Piñero 17, José Defelippo 6, Felipe Rodríguez 11, Anthony Peacock 6 y Rodrigo Gallegos 5. DT: Federico Fernández.

Parciales: 21-23, 42-48 y 71-68.

Arbitros: Pablo Estévez, Alejandro Zanabone y Emanuel Sánchez.

Estadio: Luis Conde (CABA).