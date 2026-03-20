Festival de la Memoria en la Plaza 20 de Noviembre

La municipalidad de Caleta Oliva invita a toda la comunidad a participar del Festival de la Memoria que se realizará en la Plaza 20 de Noviembre.

El evento forma parte de las diversas actividades conmemorativas al “Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia”, en vísperas de cumplirse 50 años de la interrupción de la democracia por parte de la feroz dictadura militar.

Lucas Alarcón supervisor de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Políticas Integrales para la Igualdad, detalló que la jornada iniciará a las 16:00 horas, contará con un paseo de artesanos, presentaciones de grupos de danzas y la participación de músicos locales que interpretarán repertorio alusivo a la fecha.

Una vez finalizado el festival, los asistentes serán convocados a trasladarse hacia el Paseo de la Memoria, donde se desarrollará una vigilia para recibir el 24 de marzo, generando un espacio de reflexión colectiva.

“Se cumplen 50 años del último golpe de Estado y la idea es que la comunidad mantenga la memoria viva, sigamos siendo una sociedad consciente para no repetir estos sucesos trágicos y reafirmar nuestro compromiso con la democracia, la libertad y la justicia”, puntualizó.