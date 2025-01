Fileteros de la antigua planta de Barilari se incorporan a cooperativa

Luego de varios meses de tensión e incertidumbre laboral, en los que no estuvieron exentas masivas protestas, acciones judiciales e intervención de autoridades de varias áreas del gobierno provincial, este viernes llegó a su fin el extenso conflicto desatado en la planta procesadora de pescado que perteneciera a la empresa Barilari, ubicada en el barrio 3 de Febrero de Caleta Olivia.

Los 400 trabajadores, tanto varones como mujeres, que desempeñan labores de fileteado, envasado y operaciones en cámara de frío y estaban nucleados en las cooperativas de Trabajo El Dorado y 20 de Noviembre, aceptaron su traspaso a la cooperativa Sur Caleta Ltda. y permanecerán en la misma planta.

Vale recordar que esas instalaciones fueron expropiadas hace varios años por el gobierno de Santa Cruz y las dos primera cooperativas mencionadas entraron en conflicto con la empresa pesquera Vepez que les proveía los insumos, la cual decidió romper relaciones pero su propietario, Luis Jones reclamó por vía judicial la posición de las máquinas de frio ya que la anterior gestión provincial le había concesionado las instalaciones.

Esto fue lo que hizo que se disparara el conflicto, en tanto que el gobierno acusó a los principales referentes de El Dorado y 20 de Noviembre de tener entre sus trabajadores asociados a extranjeros indocumentados y a otros no inscriptos en la ex AFIP, al margen de no cumplir con normas legales que hacen al funcionamiento de cooperativas.

Finalmente, los 400 trabajadores aceptaron el traspaso a la nueva cooperativa (Sur Caleta) propuesta por el gobierno y este viernes concurrieron al Centro de Integración Comunitaria “Virgen del Valle”, en el barrio Miramar.

Allí formalizaron el contrato y otros requisitos, habiéndose también acordado que el lunes reanudarían sus tareas, todo coordinado por el Ministerio de la Producción y la Subsecretaría de Cooperativas.

En ese marco, el presidente de Sur Caleta, Alejo Cabana, ponderó la acciones de la provincia, lo cual “posibilitó llegar a un encuerdo garantizar los puestos de trabajo”.

También comentó que hasta ayer, esa cooperativa solo contaba con 60 asociados que prestan servicios para la empresa Implumar dentro del Puerto Caleta Paula, por lo cual a partir del lunes, de no mediar otros inconvenientes, se reanudará la actividad en la ex planta de Barilari.