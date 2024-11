Finaliza la Liga Municipal de Vóley

Con la organización del Ente Autárquico Comodoro Deportes, y sus referentes Paola Ferrada y Adrián Rasgido, el fin de semana se jugará la última fecha de la Liga Municipal de Vóley.

Esta temporada la competencia se disputó en cuatro categorías; Sub 12, Sub 14, Sub 16 y Sub 19, en femenino y masculino.

Este sábado, en el Gimnasio municipal Nº 4, desde las 10 se jugarán las finales y los tercer y cuarto puesto, en las distintas categorías. Sobre las 15 está previsto que se realice la entrega de premios.

.................

Programa

SABADO 30

En el Gimnasio municipal 4

Cancha 1

10:00 Laprida Vóley vs Palazzo Vóley Sub 12 Fem (3er y 4to puesto)

11:00 Waiwen vs Martín Rivadavia Sub 12 Fem (Final)

12:00 Waiwen Fucsia vs…. Sub14 Fem (3er y 4to puesto)

13:00 Waiwen Azul vs…. Sub14 Fem (Final)

Cancha 2

10:00 Waiwen Blanco vs Palazzo Vóley Sub 14 Masc (3er y 4to puesto)

11:00 Waiwen Azul vs Choique Sub 14 Masc (Final)

12:00 Municipal Aurinegro vs Municipal Juan XXIII Sub 19 Masc (3er y 4to puesto)

13:00 Palazzo Vóley Negro vs Laprida Vóley Sub 16 Masc (3er y 4to puesto)

14:00 Municipal 4 vs Palazzo Vóley Rojo Sub 16 Masc (Final)

Cancha 3

10:00 Palazzo Vóley vs Municipal Kilómetro 5 Sub 16 Fem (3er y 4to puesto)

11:00 Palazzo Vóley vs Municipal Aurinegro Sub 19 Fem (3er y 4to puesto)

12:00 Municipal 4 vs Palazzo Vóley Sub 19 Masc (Final)

13:00 Laprida Voley vs Municipal 4 Sub 16 Fem (Final)

14:00 Municipal 4 Azul vs Municipal 2 Sub 19 Fem (Final).