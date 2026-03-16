Finalizó capacitación sobre manejo de autoelevadores

La Supervisión de Formación Profesional del municipio de Caleta Olivia llevó adelante la segunda etapa de la capacitación en manejo seguro de autoelevadores.

La misma estuvo destinada a vecinos interesados en adquirir conocimientos profesionales sobre el uso de este tipo de herramientas.

La iniciativa de la mencionada dependencia que depende de la Secretaría de Estrategia y Gestión Operativa se desarrolló en dos encuentros que combinaron instancias teóricas y prácticas.

Contó con la participación de 52 personas, quienes pudieron adquirir conocimientos fundamentales para desempeñarse en esta actividad de manera segura y profesional.

Las prácticas se realizaron en instalaciones del Corralón Patagónico, donde los cursantes pudieron aplicar los contenidos aprendidos durante la formación.

Al respecto, la supervisora de Formación Profesional, Leticia Vázquez, destacó el balance positivo de la iniciativa, indicando además que este es fue el segundo grupo que realizó el curso.

“Consideramos que fue muy exitoso por la calidad y la manera en que se dictó, y por lo que se llevan los cursantes”, puntualizó.

Asimismo, hizo saber que los participantes que lo aprobaron obtuvieron un carnet nacional habilitante y una certificación de la Cámara Argentina de Formación Profesional, herramientas clave para mejorar sus oportunidades de inserción laboral.

Las funcionaria comentó además que algunos asistentes ya se desempeñaban en tareas vinculadas al manejo de autoelevadores, pero aún no contaban con la certificación correspondiente, mientras que otros se sumaron con el objetivo de fortalecer su currículum y ampliar sus posibilidades frente a futuras ofertas laborales.

Finalmente, desde la Supervisión de Formación Profesional señalaron que se continúa trabajando intensamente para ampliar la oferta formativa destinada a la comunidad.

En esa línea, adelantaron que a fines de marzo comenzarán nuevos cursos de oficios, en el marco del proyecto de creación de la Escuela de Oficios Municipal, iniciativa impulsada por el intendente Pablo Carrizo para fortalecer la formación y mejorar las oportunidades laborales de los vecinos de Caleta Olivia.