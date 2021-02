Finalmente, Carpintero y compañía llegan al juicio

“La corrupción fue uno de los factores que ha derivado en este desastre económico”, sostuvo el fiscal Marcos Nápoli, en diálogo con Radio 3, al confirmar que la semana que viene comienza el juicio por la causa “Revelación”.

El proceso se extendería por cerca de 15 días y no descartó que a partir de ésta se abran otras investigaciones por hechos de corrupción. Sostuvo que la Lista de Lüthers “se va a exhibir con lujo de detalles”. Al banquillo de los acusados llegan exministros del Gobierno y empresarios.

El miércoles 17 de febrero próximo está previsto que comience el juicio oral por la causa de corrupción que investigó una red de cobro de retornos de la obra pública.

Nápoli aseguró que se intentará probar una “asociación ilícita” de la que participaron ex funcionarios provinciales y empresarios de la construcción de Chubut.

Para la Fiscalía hubo una “asociación ilícita, de proporciones importantes, donde se dedicaban a recaudar dinero y generar una caja importante para distribuir en sobresueldos a funcionarios”.

Ese dinero “tenía su origen en el pago de empresarios de la construcción de retornos o coimas para que se agilice el cobro de las órdenes presupuestarias de pago que tenían los empresarios como acreencias contra el Estado”.

La maniobra, “le deba certidumbre de cobro a los empresarios -y- la posibilidad de cobrar antes que otros empresarios”.

EXNOTABLES

En el banquillo de los acusados habrá casi una decena de personas, ya que si bien en su origen –mayo de 2018- el caso llegó a tener a casi 60 empresarios imputados, la mayoría fue accediendo a la suspensión de juicio a prueba (probation).

De esta forma, serán juzgados Diego Correa (ex titular de la Unidad Gobernador), Diego Lüthers (ex subsecretario de la Unidad Gobernador), Víctor Cisterna (ex ministro Coordinador de Gabinete), Pablo Oca (ex ministro de Economía), Alejandro Pagani (ex ministro de Infraestructura), Martín Bortagaray (ex ministro de Familia) y Gonzalo Carpintero Paterson (ex secretario privado de la Gobernación); y los empresarios Pablo Menedín y Martín Castillo.

Al referirse a las probation a las que fueron accediendo los empresarios, el fiscal reconoció que “para administrar mejor los recursos, la Fiscalía eligió direccionar para tratar de enjuiciar a los que mayor responsabilidad tenían en esto, en quienes el pueblo había depositado la confianza y tenían a cargo el manejo de la cosa pública que son quienes tenían que dar explicaciones de todo este desfalco”.

Oca y Carpintero ya admitieron haber integrado una asociación ilícita y haberse enriquecido. Claro que lo hicieron cuando aspiraban al juicio abreviado que les aseguraría no ir a prisión.

Finalmente, el fiscal remarcó que en el proceso se reproducirán y expondrán elementos de importancia como la declaración de Patricio Musante, el extitular de Vialidad que declaró que el propio Mario Das Neves pedía los retornos.

Precisamente, sobre la declaración del empresario Musante, Nápoli subrayó que es importante porque “era el representante de una de las empresas más importantes de la Provincia y tenía cercanía con el gobernador y las conversaciones privadas”.